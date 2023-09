El com, el quan i el que de la impressió en 3D

CaixaForum Tarragona ha inaugurat l'exposició 'Print3D Reimprimir la realitat', on s'exploren les aplicacions reals i futures d'aquesta tecnologia

Actualitzada 21/09/2023 a les 19:50

La màxima Si ho pots imaginar, ho pots fer, atribuïda a Pablo Picasso, pren una nova dimensió gràcies a la nova exposició de CaixaForum Tarragona, inaugurada ahir dijous al vespre.



La mostra, titulada Print, és una posada al dia dels avenços en el camp de la impressió en tres dimensions, així com de tot el camí que té al davant aquesta tecnologia que ja està força present en diversos camps de la nostra societat. L'exposició que ara arriba a Tarragona es va veure inicialment a CosmoCaixa, i després va ser exhibida per diverses ciutats de l'Estat.Com és habitual en les propostes de CaixaForum,combina la divulgació amb l'experimentació. I ho fa mostrant més de 200 peces impreses en 3D acompanyades de material audiovisual i didàctic. Així, el visitant podrà, per exemple, experimentar, mitjançant un emprovador virtual, com li quedaria un vestit realitzat íntegrament amb aquesta tecnologia; sentir el so d'un violí imprès en 3D o contemplar un espectacular zoòtrop que genera un fenomen òptic a patir d'unes figures en moviment.La mostra també posa la mirada en les possibilitats d'aquesta tecnologia en camps com la medicina i la salut. Algunes ja són una realitat, com les pròtesis per a persones o animals, o l'ús de models digitals per fer simulacions abans de les operacions. En el camp de l'arquitectura i la construcció, el visitant podrà contemplar entre altres objectes una reproducció a escala del primer pont imprès a Espanya amb tecnologia 3D (que es troba a la localitat d'Alcobendas, a la Comunitat de Madrid), o una moto amb diverses peces fabricades amb aquesta mateixa tecnologia. Les arts també són un camp per explorar, ja que, tal com s'explica en l'exposició, la tecnologia 3D no només permet fer reproduccions d'instruments convencionals sinó que també pot oferir solucions per crear-ne de nous, com és el cas del singular saxofon que es pot veure en la mostra.El recorregut culmina amb un apartat dedicat a l'exploració espacial, amb objectes tan curiosos com la maqueta d'un habitatge lunar imprès en 3D, dissenyada per Foster, que té la particularitat que el projecte contempla la utilització del mateix material lunar per a la fabricació del mòdul.L'exposició culmina, com també és habitual en les propostes de CaixaForum, amb un espai que convida a la reflexió sobre els usos futurs d'aquesta tecnologia.L'exposicióes podrà visitar fins al 18 de febrer de 2024, i en paral·lel s'han programat un seguit d'activitats per al públic, entre les quals hi ha un cicle de conferències al voltant de la impressió 3D i les seves aplicacions en la medicina, l'alimentació o l'arquitectura. També hi haurà visites guiades, tots els dijous a les 18 h. (castellà) i els dissabtes a les 18 h. (català), així com tallers per a la canalla, visites guiades per al públic familiar i sessions de visites per a escolars.