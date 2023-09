El Ball de Dames i Vells rep el 46è Premi el Balcó Tarragoní de l'any

El guardó l'atorga anualment Òmnium Cultural del Tarragonès

Actualitzada 22/09/2023 a les 10:32

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, acompanyat del president d'Òmnium Cultural del Tarragonès, Zacarías Henar, va lliurar dijous per la tarda el 46è Premi El Balcó Tarragoní de l'Any al Ball de Dames i Vells, per tractar-se d'un ball parlat que forma part de les festes de Santa Tecla, la primera referència del qual es remunta a l'any 1514.Les motivacions del jurat per atorgar el premi han estat el seu caràcter satíric i sempre innovador, crític amb els poders establerts d'àmbit local, nacional i internacional, que utilitzant un llenguatge còmic amb girs i paraules pròpies del Camp de Tarragona.L'alcalde Viñuales ha felicitat l'entitat pel reconeixement i ha destacat «la seva gran tasca i contribució en el desenvolupament de la llengua i la cultura i per ser referent d'altres balls parlats al territori». «Vosaltres, amb l'humor intel·ligent que us caracteritza, la llibertat d'expressió i l'originalitat amb la qual ens feu gaudir any rere any, formeu la combinació perfecta per ser els guardonats d'aquest 2023», ha conclòs l'alcalde.Per la seva part, Menuda Tapias ha rebut el premi en nom del Ball de Dames i Vells i ha expressat «estem molt satisfets d'aquest reconeixement a la nostra trajectòria. El Ball no és només una representació teatral al carrer sinó que és defensar els drets i la llibertat de tothom, defensant la nostra cultura i la nostra llengua».El lliurament del Premi ha tingut lloc com és tradició als jardins del Teatre Metropol.El Premi el Balcó, que atorga anualment Òmnium Cultural del Tarragonès, té l'objectiu de reconèixer la tasca d'una persona o entitat del Tarragonès que s'hagi distingit pel servei i la projecció de país en l'activitat social, cultural, científica, esportiva o política. Aquest guardó honorífic és un dels projectes històrics de l'entitat i es concedeix des de l'any 1978.