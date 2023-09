Crítiques per l'estat dels carrers després de la Baixada de l'Àliga

Gots, ampolles, llaunes, bosses tirades al terra a les escales Pla de la Seu, la pitjor imatge de Santa Tecla

Actualitzada 22/09/2023 a les 10:41

Les xarxes socials s'han omplert d'imatges criticant l'estat en que van quedar els carrers de la Part Alta de Tarragona després de la celebració de la Baixada de l'Àliga per les festes de Santa Tecla.En les imatges difoses es poden veure gots, ampolles, llaunes, bosses tirades al terra a les escales Pla de la Seu i a la resta de carrers colindants. En un vídeo del Tgnlegends també es pot veure una muntanya petita de brossa on algú li ha calat foc. Totes elles demostren, que les festes majors de Santa Tecla no es lliuren de l'incivisme.