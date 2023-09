Una vuitantena de persones s'interessen per tenir una parada als Mercadets de Tarragona

69 propostes corresponen a noves adjudicacions mentre que 10 són per transmissions de parades actuals

Quatre concursos en 4 anys

L'empresa Mercats de Tarragona ha confirmat que 79 persones s'han interessat per disposar d'una parada als Mercadets de la ciutat, després que hagi finalitzat el termini de presentació de propostes del procés d'adjudicacions i transmissions de parades. Aquest procediment pretén ocupar parades que actualment estan lliures o que vulguin ser transmeses, i forma part del procés de regulació i ordenació que l'empresa municipal a està impulsant als mercadets de venda no sedentària des de 2021. De les 79 propostes rebudes, 69 corresponen a noves adjudicacions de parades mentre que 10 són per transmissions de parades actuals.La presidenta de l'empresa de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «les quasi 80 propostes rebudes en aquest nova licitació evidencien que els mercadets de la ciutat continuen sent atractius i referents a tot el territori. Un dels objectius principals de l'empresa de Mercats és continuar treballant per construir uns mercadets més amables per a paradistes i ciutadans i en aquest sentit, des de fa temps hem impulsat als deu mercadets de la ciutat, diverses accions de millora vinculats a la neteja, recollida selectiva, seguretat, dinamització comercial, comunicació o digitalització, entre d'altres».D'altra banda, cal destacar que en els darrers 4 anys s'han obert 4 concursos d'adjudicacions i transmissions de parades als mercadets municipals amb l'objectiu de facilitar al màxim tant la incorporació de nous paradistes com la transmissió de parades actuals en casos de jubilacions o similars. A més, des de l'empresa de Mercats s'està treballant actualment en una nova ordenança municipal que pretén flexibilitzar encara més les adjudicacions i transmissions de parades.