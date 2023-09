Tots els actes de Santa Tecla del dijous 21 de setembre

Aquesta jornada estarà dedicada al Pregó, l'Arrencada i la Baixada

Cada any, un dels dies més esperats de Santa Tecla és el 21 de setembre, una jornada especial per a tots els tarragonins i tarragonines. Enguany, la data, que cau en dijous, serà el dia del Pregó, l'Arrencada i la Baixada de l'Àliga.Consulta tots els actes programats durant aquesta jornada:Santa Tecla a les escoles- El Nano Capità a les escolesLLIM Cèsar AugustSanta Tecla a les escoles- El Nano Capità a les escolesLLIM El Miracle- Estand informatiu del World Cancer Research DayQuiosquet de la RamblaSanta Tecla a les escoles- El Nano Capità a les escolesLLIM El Serrallo- Acte de lliurament del 46è Premi El BalcóJardí del Teatre Metropol- Obertura de l'Espai BarraquesPasseig de les Palmeres- Tarda infantil amb activitats per la canallaBarraques- Passeig de les Palmeres- Cafè, copa i puro per un duro i PD PetingPlaça del Rei- La Despertada dels GegantsPlaça de la Font- TeclatapaPlaça Verdaguerde Santa Tecla a càrrec d'Oriol Grau Elías (actor, guionista i cantant)Plaça de la Font- Primer Amparito Roca de les festesPlaça de la Font- Assaig obert de canallalocal de la Colla Jove Xiquets de Tarragonadels GegantsDes de la plaça de la Font- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la RomanaPlaça de Dames i Vells- Veniu a soparPasseig de les palmeres- Concert d'El TutoMarina Port Tarraco- Inauguració i pregó alternatiu de BarraquesPasseig de les PalmeresAssaig general obert de castellsLocal de la Colla Jove Xiquets de Tarragona- Darrer assaig especial de Santa TeclaLocal dels Xiquets del Serrallo- El primer ball de gegantsPlaça de la Font- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la RomanaPlaça de Dames i Vells- Rambla Music presenta Via Itàlia i els 80 PrincipalsTeatre Tarragona- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la romanaPlaça de Dames i Vells- Concert Second TrastPasseig de les Palmeres., els Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i les bandesDes del pla de la SeuSanta Tecla 3000 amb PD PetingPlaça del Rei- Bewis de la RosaPasseig de les Palmeres- Segona Baixada de l'Àliga, els Gegants Vells, el Lleó i la MulassaDes de la bda. de la Pescateria- Santa Tecla 3000 amb Pd PetingPlaça del Rei- El ArtistePasseig de les Palmeres- L'Arribada de l'Àliga, els Gegants Vells, el Lleó i la Mulassa i l'arrencada del Ball de l'AnyPlaça de la Font- Concerts Barraques: Capri SessionsPasseig de les Palmeres