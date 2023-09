SMHAUSA cedeix un solar del PP10 per construir 192 habitatges de lloguer social a Tarragona

La contrucció dels pisos, entre Campclar i Bonavista, començarà l'any vinent

Habitatges

El Servei Municipal d'Habitatge (SMHAUSA) i Fundació Sales han signat davant de notari la cessió en dret de superfície de la parcel·la M3 ubicada al PP10 per l'edificació de 192 pisos de lloguer social a Tarragona. El solar està situat entre Campclar i Bonavista. Un 25% dels pisos es reservarà a menors de 35 anys i un altre 25% a majors de 65 anys o a persones amb discapacitat.La cessió del solar en dret de superfície es fa per un termini de 75 anys a la Fundació Sales perquè realitzi la construcció de la promoció i a la Fundació Nou Lloc, que serà l'encarregada de gestionar-la durant aquest termini.Aquest és un projecte seleccionat pels fons europeus Next Generation, dels quals rebrà 6,9 milions d'euros, i que té un pressupost total de més de 28 milions d'euros. Aquest és el pas previ que cal fer perquè les Fundacions puguin sol·licitar aquests ajuts i començar a executar el projecte.Està previst que els habitatges es començaran a construir el 2024 i estaran acabats el juny de 2026, tal com estableixen els terminis dels fons Next Generation.Del total dels 192 habitatges de lloguer social assequible i sostenible, un 25% es reservarà a menors de 35 anys i un altre 25% a majors de 65 anys o a persones amb discapacitat.Els habitatges es llogaran a 6,63 euros per metre quadrat útil actualitzat amb l'IPC i la promoció disposa de diferents tipologies d'habitatges d'1, 2 o 3 dormitoris. La superfície mitjana útil dels pisos amb un dormitori serà d'entre 41 i 44 metres quadrats, la dels habitatges amb dos dormitoris serà d'entre 50 i 57 metres quadrats i els de tres dormitoris tindran entre 70 i 77 metres quadrats. En termes de costos aproximats, anirien des de 334 euros els de dues habitacions i des de 466 euros, els de tres, als quals s'afegirien 76 euros de pàrquing i traster; i el que es determini de comunitat. Cal tenir en compte, però, que les mides exactes dels pisos no són definitives i que en el moment de l'entrega també s'hauran d'actualitzar els preus amb l'IPC.A banda dels 192 habitatges, els dos edificis també disposaran de tres locals comercials, places d'aparcament i trasters. Els dos blocs, que comptaran amb una zona comunitària amb zones enjardinades, disposen d'una doble qualificació energètica AA gràcies al disseny i a unes instal·lacions dutes a terme mitjançant energies renovables.