Martorell (PP), contrària a l'alberg juvenil a la Ciutat Residencial i de Vacances

La portaveu popular defensa que el barri necessita grans equipaments, un centre cívic i una residència per la gent gran

Actualitzada 21/09/2023 a les 12:56

Maria Mercè Martorell s'ha mostrat en contra de l'alberg juvenil que es vol instal·lar a l'antiga Ciutat Residencial i de Vacances, davant l'anunci del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. La portaveu del grup municipal PP defensa que el barri compti amb grans equipaments esportius, un centre cívic i una residència per la gent gran.La popular afirma que «no s'estan escoltant les opinions dels veïns i veïnes» i que s'ha desenvolupat un projecte que no genera oportunitat de desenvolupament a la zona de Llevant. I que la zona «necessita nous equipaments que facilitin la vida dels veïns. Una residència per la gent gran seria perfecta, perquè la ubicació permet que l'espai estigui adaptat», ha expressat la portaveu.Després de l'anunci de l'Ajuntament i la Generalitat, el grup municipal continua en contra d'aquest projecte que no representa cap benefici pel barri ni per la ciutat. «Tarragona no necessita un alberg juvenil a Llevant», ha conclòs la consellera.