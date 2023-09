L'Ajuntament de Tarragona es personarà com a acusació popular en el feminicidi de diumenge

L'homicidi es va produir diumenge en un pis proper a la Rambla Nova

Actualitzada 21/09/2023 a les 14:50

L'Ajuntament de Tarragona es personarà a la causa penal que s'està tramitant davant del Jutjat de Violència de Tarragona en qualitat d'acusació popular d'acord amb la llei del Parlament de Catalunya per erradicar la violència masclista. Així ho ha indicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, després de fer l'encàrrec als Serveis Jurídics Municipals.«Aquest feminicidi ha consternat a tota la ciutadania i més pel fet que la víctima és una ciutadana tarragonina, la primera que es produeix lamentablement a la nostra ciutat enguany. Hem de lluitar amb totes les nostres eines per erradicar la violència masclista de la nostra societat», ha remarcat l'alcalde Viñuales.Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 43 anys a Tarragona en relació a la mort de la seva parella. Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda de diumenge. A aquella hora el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada que alertava de la mort de la dona.Els serveis sanitaris s'hi van adreçar i van confirmar el decés. Posteriorment l'anàlisi forense va detectar signes de criminalitat al cos. És per això que dilluns els Mossos d'Esquadra van detenir la parella de la víctima. El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona va ordenar ahir presó comunicada i sense fiança per l'home detingut.