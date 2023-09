Guàrdia Urbana i Mossos ampliaran els seus efectius pels dies forts de Santa Tecla

Les patrulles posaran èmfasi en el control de la venda d'alcohol no autoritzat i els furts

Megafonia a la Baixada de l'Àliga

Punt Lila

La Guàrdia Urbana de Tarragona, conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra i Protecció Civil han posat en marxa un dispositiu especial de cara als dies més forts de les festes de Santa Tecla per tal de vetllar pel bon funcionament dels principals actes. Així doncs, els cossos policials ampliaran la seva presència i els efectius en els principals punts de concentració de persones i en les hores punta que es preveu aquestes aglomeracions.Es tracta, entre d'altres, la plaça de la Font, el passeig de Sant Antoni, el Parc de la Reconciliació, passeig de les Palmeres i els carrers de la Part Baixa Rebolledo i Cartagena; així com Pau Casals, Via de l'Imperi i Rambla Vella, al centre de la ciutat. En aquest sentit la policia local vigilarà també la venda d'alcohol no autoritzat i vetllarà per evitar furts; i que l'estacionament de vehicles sigui el correcte.L'alcalde de Tarragona i responsable de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales remarca que «és un dispositiu de seguretat pensat per fer prevenció, per evitar incidents perquè just ara és quan comencen els actes més multitudinaris. Per això s'ha dissenyat un pla de seguretat conjunt amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana perquè és important gaudir de les festes, però més important encara és fer-ho amb seguretat».El dispositiu està dissenyat, en cada cas, en funció del tipus d'actes: amb caràcter multitudinari, itinerant i d'altres en petit format però que requereixen d'una atenció especial de seguretat. En aquest sentit, s'ha previst una especial incidència en els dies 21, 22 i 23, com a segon cap de setmana fort de la festa major.D'altra banda, s'incrementaran efectius pel control de llaunes, vidre i envasos des de primera hora del vespre, així com sobre la venda d'alcohol als establiments no autoritzats, al carrer i que estiguin en zones d'influència; així com l'estacionament correcte de vehicles.De cara a la Baixada de l'Àliga del dia 21, l'Ajuntament tornarà a oferir el servei de megafonia que va dur a terme l'any passat i que va donar bons resultats.En aquest sentit, des del primer tram del recorregut es recordarà a tots els participants a través de missatges de veu, les principals normes de funcionament, consells i algunes instruccions específiques de la Baixada, a banda de reforçar tot el dispositiu conjunt de seguretat com ja hem comentat i també el sanitari.Durant la Baixada, la unitat de drons de la Guàrdia Urbana controlarà l'esdeveniment des de l'aire, una nova eina molt útil per incidents puntuals, ja que permet veure en tot moment la consecució de l'acte itinerant.Enguany, degut a la instal·lació de la bastida al Pretori, per raons de seguretat, la Baixada de l'Àliga no passarà pel carrer Sant Hermenegild, sinó que la segona Baixada es reprendrà directament a Pescateria (alçada carrer la Nau).El Punt Lila s'habilitarà en cada acte destacat, com per exemple a la plaça de Rei el 21 i el Parc Francolí el 22 i 23; entre d'altres. Així mateix, hi haurà 3 punts d'atenció sanitària simultània al carrer Pare Iglesias, plaça del Rei i plaça de la Font.En tot moment, Guàrdia Urbana i Protecció Civil, recomanen trucar al 092 o al 112, per qualsevol incidència o situació d'emergència.