Els tarragonins ballen sota les espurnes del Correfoc Petit

La comitiva va arrencar des del Balcó del Mediterrani fins a arribar a la plaça Corsini

Actualitzada 21/09/2023 a les 10:15

Les espurnes inundaven ahir el centre de la ciutat durant el Correfoc Petit. Molts valents es van atrevir a ballar sota el foc del Ball de Diables Petit, el Drac Petit, el Bou Petit, la Vibrieta i el Griu Petit, així com dels grups convidats: el Drac Petit de Valls, el Senglar Petit de l'Espluga de Francolí, el Ball de Diables Infantil de Torredembarra i el Ball de Diables Petit de Caldes de Montbui. D'altres, corrien per esquivar les espurnes de les carretilles, que provocaven algun ensurt quan petaven.La comitiva, que va arrencar des del Balcó del Mediterrani, va recórrer la Rambla Nova fins a arribar a la plaça Corsini, on van realitzar una carretillada de lluïment. Amb el correfoc, finalitzaven els actes d'una Santa Tecla Petita que ha fet gaudir de valent la ciutat. Arriba el torn dels grans, que hauran d'esforçar-se per mantenir el ritme dels més menuts.