Els ciutadans s'omplen l'estómac amb el pastís del Braç de Santa Tecla

Actualitzada 20/09/2023 a les 21:32

El tarragonins i les tarragonines van poder assistir ahir a un acte més de les festes, el tradicional Braç de Santa Tecla, el qual no era segur que se celebrés fins al punt que no es va afegir a la programació.



La novetat d'enguany ha estat el canvi d'ubicació, que va traslladar el pastís de la plaça de la Font a la plaça Corsini. Això va provocar que el dolç es repartís en dues taules de mida més petites, on els regidors de l'Ajuntament van atendre els ciutadans. Aquests van començar a fer cua des d'abans de les 17, l'hora d'inici de l'activitat, per bescanviar els seus tiquets gratuïts per un tall de Braç.El trasllat d'ubicació va produir diverses opinions entre els assistents. D'una banda, JudithMartí i Pol Sant Gregorio, dos joves que estaven fent cua, coincidien en el fet que la plaça de la Font era un lloc més emblemàtic, però també creien que la plaça Corsini era més cèntrica i que tenia un potencial que es podia aprofitar. D'altra banda, Miquel Gonzàlez va declarar que per ell la Font tenia més lloc, mentre que Dani Riubal es va mostrar molt d'acord amb el canvi, argumentant que la plaça del mercat deixa més espai als nens per jugar.Durant l'acte, organitzat pel Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques tarragonines i els Mercats de Tarragona, els ciutadans també van comentar què els hi havia semblat el programa de festes fins ara. La Núria Güal va lloar la varietat d'activitats, mentre que l'Antonio Vlázquez opinava que estaven massa agrupades en una mateixa hora.