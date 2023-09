El tràfic de mercaderies del Port de Tarragona creix un 19,3% el mes d'agost

Els productes agroalimentaris augmenten en més del 80% respecte l'agost del 2022

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:47

El Port de Tarragona continua creixent amb un ascens del 19,3% en el tràfic total de mercaderies durant el mes d'agost. El moviment de 2.560.000 de tones, porta l'acumulat de l'any a superar la barrera dels 20.000.000 de tones amb un creixement del 5,3% durant el 2023. Els productes agroalimentaris continuen el seu increment durant el mes d'agost amb un augment del 80,7% respecte al mateix mes de 2022 i, en el que va de l'any 2023, ja s'han superat els 5.000.000 de tones, mentre en la mateixa data de l'any passat eren 3.600.000 milions de tones, la qual cosa suposa un 39,2% més en dades acumulades. El moviment de líquids a doll va marcar records en alguns dels seus grups a l'agost.Per grups, els cereals i les seves farines manté el fort creixement, registrant el millor agost amb 517.784 tones superant les 485.000 de l'agost del 2018. A més també aconsegueix el millor acumulat (gener a agost) amb 4.280.000 milions de tones superant, àmpliament, els 2.550.000 tones del mateix període de l'any 2022.Per varietats, el 50,4% del cereal és blat, el 41,9% moresc, el 7,0% ordi, i la resta representa un 0,6%. Mentre que per països, l'any 2023, Ucraïna està sent el principal origen dels cereals, representen el 53,3%. El segueix en importància Brasil amb l'11,0% i Bulgària amb el 8,3%.El moviment de líquids a doll va marcar records en alguns dels seus grups a l'agost. Això representa que el moviment total d'aquests productes pugi fins als d'1,72 milions de tones, xifra que ha empès l'acumulat fins als 13,49 milions de tones amb un creixement del 4,7%. El cru de petroli amb 888.430 tones ha crescut un 53,5%, és el tercer millor mes d'agost de la sèrie històrica. Junt amb el cru, el mes d'agost ha estat de forta activitat en el moviment de gasoil, convertint-se també en el millor agost de la sèrie històrica.Els productes siderúrgics, amb un creixement del 3,3% en les dades acumulades amb 454.952 tones es situa com el segon millor exercici. Els productes per a la construcció amb una variació acumulada del 277.369 tones i l'asfalt amb una increment de 143.704 tones són altres productes amb un gran creixement aquest agost.