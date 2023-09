Campuzano garanteix que l'alberg de la Residencial serà per a famílies i joves

Viñuales diu que no acollirà un centre de menors, sinó que serà per a turisme familiar, i ERC diu que això ja s'explicava en el projecte que van presentar

Actualitzada 20/09/2023 a les 20:51

El conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano, ha esvaït qualsevol dubte sobre l'ús que se li donarà a l'antiga Ciutat de Repòs i de Vacances. L'equipament, tancat des del 2011 anys, serà «un alberg per a famílies i joves». El conseller va aprofitar la seva visita a Tarragona ahir per dissipar els rumors que han sorgit entre els veïns de Llevant sobre la possibilitat que la Residencial acollís un centre per a menors no acompanyats, una idea que va despertar reticència per part d'alguns residents de la zona.



Combatre el sensellarisme

De fet, el passat mes de juny, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegurava aque un dels usos que plantejava la Generalitat en la proposta que van elaborar per optar als fons europeus Next Generation era el d'habitatge dotacional. És a dir, que es contemplava l'opció que la Residencial albergués un centre de menors. Campuzano, però, assegurava, en la compareixença davant els mitjans, que el Govern «en cap moment teníem previst construir cap altra cosa que no fos l'alberg». L'alcalde remarcava la necessitat de fer canvis en el Pla Especial de la Ciutat de Repòs i de Vacances per deixar clar que només tindrà un ús de lleure, que és el que permet fer un alberg familiar, i suprimir el d'allotjament dotacional.Viñuales apuntava que, així, s'eliminarà la possibilitat que l'equipament pugui convertir-se en un centre de menors. D'altra banda, el batlle explicava que es tornaran a reunir amb els veïns de Llevant per explicar «de manera pedagògica», que s'ha arribat a una «solució objectiva» perquè la Residencial passi a tenir l'ús exclusiu d'alberg familiar. Ajuntament i Generalitat continuaran negociant per si la Ciutat de Repòs pot acabar albergant altres equipaments per al veïnat, com un centre cívic. «Hem d'acabar de veure si ens quadra a les dues parts i valorar la situació econòmica», indicava Viñuales.Aquests darrers serrells es decidiran mentre es tira endavant l'alberg. La redacció del projecte es va adjudicar el març i el temps d'execució marcat és de vuit mesos. Les obres es licitaran i es realitzaran l'any vinent. Campuzano reconeixia que van «justos» i que urgeix accelerar el procés perquè l'actuació compta amb 15 milions d'euros dels fons Next Generation i cal que el nou equipament estigui llest abans del 31 de desembre del 2025. El conseller destacava que serà un «alberg del segle XXI», que serà «modern, ecològic i el més potent» de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials a Catalunya (Xanascat). A més, remarca que el nou equipament «reforçarà l'aposta de Tarragona com a ciutat atractiva per als visitants».Que el govern hagi donat el seu vistiplau al projecte, ha encès el grup municipal d'ERC. La portaveu republicana, Maria Roig, indica que «durant la campanya electoral, Viñuales va assegurar que l'aturaria». L'edil critica el «cinisme» de l'alcalde, que «va mentir rotundament» als veïns explicant que hi hauria un centre de menors a la Residencial, quan el govern de Ricomà ja havia acordat que el projecte de l'alberg seria per a turisme juvenil i familiar. «Fins i tot va fer costat a plataformes xenòfobes», afirma.La reunió entre Viñuales i Campuzano va servir per treballar altres reptes compartits per l'Ajuntament i la Generalitat a Tarragona. En aquest sentit, el conseller de Drets Socials va explicar que el Govern ampliarà l'aportació econòmica que fa a l'administració local a través del contracte programa per reforçar polítiques de sensellarisme a la ciutat. En els pròxims dies, l'Ajuntament rebrà 93.000 euros, que es destinaran al lloguer d'un immoble del carrer del Mar, que es convertirà en un equipament per a gent sense llar. Campuzano també es va comprometre a incrementar el suport al servei d'atenció a la dependència i crear més places a les residències per reduir les llistes d'espera.