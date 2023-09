Tres empreses opten a la redacció del projecte de la nova biblioteca de SPiSP

L'adjudicatària tindrà un termini d'execució de quatre mesos i un pressupost de 54.989,95 euros

Actualitzada 20/09/2023 a les 09:22

Oliveras-Boix Arquitectes SLP, Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP i Xavier Gallego Seuba s'han presentat a la licitació per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la nova Biblioteca de Sant Pere i Sant Pau, que s'ubicarà al bloc de Sant Magí. Oliveras-Boix Arquitectes SLP ha obtingut la millor puntuació en un concurs públic on s'han valorat diferents aspectes com les configuracions que proposen les empreses a nivell d'esquema funcional.L'empresa adjudicatària haurà de redactar també l'estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte, la certificació d'eficiència energètica del projecte, la documentació tècnica necessària de compliment del CTE, especialment en matèria d'incendis, de control del soroll i les vibracions de les instal·lacions i el condicionament acústic interior.Les propostes hauran d'incloure un mínim de quatre renders que visualitzin l'actuació i l'estudi del mobiliari i TIC corresponent al Programa Funcional del projecte. El termini d'execució serà de 4 mesos i el preu de licitació s'ha pressupostat en 54.989,95 euros, IVA inclòs.