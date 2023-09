Tarragona habilitarà nous punts d'arribada de creueristes i incorporarà informadors turístics

Les noves mesures per millorar el circuit de creuers que arriben a la ciutat s'aplicaran a partir del 30 de setembre

Actualitzada 20/09/2023 a les 13:25

Informadors turístics

L'Ajuntament de Tarragona millorarà el circuit dels creuers que arriben a la ciutat de Tarragona després d'haver detectat «mancances i deficiències en l'atenció i en logística dels passatgers a partir del moment en què es baixen de l'autobús al centre de la ciutat», segons ha explicat la consellera de Turisme, Montse Adan.Per aquest motiu, s'establiran diferents punts d'arribada distribuit en diversos indrets de la ciutat i s'incorporaran un grup d'informadors turístics. Les mesures s'han consensuat amb el Port de Tarragona, l'empresa Global Ports Holding (operadora de la terminal de creuers de Tarragona) i l'Associació d'Hosteleria de Tarragona.La implementació d'aquestes millores es faran efectives el proper 30 de setembre, coincidint amb l'arribada d'un creuer amb 3.000 passatgers. La temporada de creuers finalitza el 7 de novembre.Fins ara els creueristes arribaven en autobús des de la terminal del Port a la Via Augusta, davant del Parc de la Reconciliació. Quan el creuer sigui de més de 3.000 persones s'habilitarà un segon punt a l'avinguda Catalunya, just davant del Camp de Mart. Aquí baixaran els creueristes i es desplaçaran a les visites de la ciutat, fet que permetrà descongestionar aquests punts de la ciutat.Cal tenir en compte que un creuer amb 3.000 persones mobilitza fins a 15 autobusos que estan en itinerància, ja que davant dels dos punts on baixaran els turistes només n'hi ha 2 o 3 autobusos parats al mateix temps. El fet que el temps d'espera des que atraca el creuer fins que arriben al punt de sortida per visitar la ciutat és mínim, és un dels «punts forts i que més valoren els creueristes quan omplen les enquestes de satisfacció», apunta Adan.Una altra de les millores és que s'establirà un dispositiu d'informadors turístics en el moment de l'arribada dels creueristes a la ciutat, aportant-los informació sobre comerç, patrimoni, espais d'interès, activitats culturals, restauració, etc. amb material promocional de la ciutat.També s'ha decidit, amb vista a la propera temporada, crear un material gràfic específic de la ciutat per aquests creueristes en el que s'informi de les possibilitats que ofereix la ciutat per a la seva visita que es concentra en unes hores així com que expliqui les ofertes específiques de les dates en què arriba els creuers (festes, Tarraco Viva, estiu…)«També establirem un canal de comunicació efectiu amb els comerços i els establiments de restauració de la ciutat, per tal tinguin coneixement directe i amb antelació de l'arribada dels creuers i puguin treballar amb previsió davant l'arribada d'un flux important de turistes en unes hores determinades», remarca la consellera Montse Adan. D'aquesta manera des de la conselleria de Comerç s'enviarà un correu setmanal recordant els creuers i el nombre de creueristes que arribaran la propera setmana en curs. També s'ha parlat amb l'Associació d'Hostaleria de Tarragona perquè puguin enviar aquest mateix recordatori a tots els seus socis.