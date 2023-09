Tarragona acull un congrés internacional sobre la protecció de l'oceà

Divendres es realitzarà una visita a la Punta de la Móra per mostrar el treball de conservació que s'està fent a nivell local

Tarragona acull fins divendres un congrés mundial que reuneix, per primera vegada, gestors d'àrees marines protegides d'arreu del món. Organitzat pel projecte de la Unió Europea de Governança Oceànica, aquest congrés té com a objectiu reforçar la cooperació entre els gestors d'àrees marines protegides i les xarxes de gestors de diferents regions del planeta, per tal de donar suport a la conservació marina efectiva a nivell mundial.Durant tres dies, més de 70 participants vinguts d'uns 30 països de l'Oceà Atlàntic, el Sud-est Asiàtic i d'altres regions, comparteixen experiències desenvolupades a través de les activitats del projecte Governança Oceànica de la UE. Entre aquestes activitats destaquen la restauració d'esculls de coral i els manglars; la millora de la resiliència als impactes del canvi climàtic; la protecció dels mamífers marins; i el foment de la col·laboració transfronterera.El conseller de Medi Ambient de Tarragona ha assistit aquest matí a l'obertura del congrés i ha destacat «el gran orgull que suposa per a una ciutat com Tarragona, que compta amb la seva pròpia zona protegida i que està totalment compromesa amb la protecció del fons marí acollir un esdeveniment d'aquesta magnitud» – i ha conclòs – «trobades com aquesta que se celebra a la nostra ciutat representen una gran oportunitat per a la investigació científica, obrint i compartint nous reptes de protecció de la biodiversitat marina i costera».Per tancar el congrés, aquest divendres 22 de setembre es realitzarà una visita a la Punta de la Móra, Zona Costanera Natura 2000 de la UE, per mostrar el treball que s'està fent a nivell local de conservació i reptes d'erosió costanera.