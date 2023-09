El jutjat de violència sobre la dona investiga l'arrestat per un presumpte delicte d'homicidi

Actualitzada 20/09/2023 a les 19:10

El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona ha ordenat presó comunicada i sense fiança per l'home detingut dilluns com a presumpte autor de la mort de la seva parella.Segons han precisat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Cataluna (TSJC), se l'investiga per un delicte d'homicidi. Després de rebre l'alerta, mossos i serveis d'emergències van acudir diumenge a la tarda al pis on vivien tots dos al centre de la ciutat i van certificar la mort de la dona.No va ser però, fins hores després, quan l'anàlisi forense del cos va detectar signes de criminalitat. L'home, de 43 anys, va acabar sent detingut com a presumpte de la mort dilluns al migdia. Segons ha reiterat el TSJC, no consten antecedents de violència entre la parella.