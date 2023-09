Liciten les obres per unir el carril bici del Miracle amb la Via Augusta

Aquesta actuació, finançada amb fons europeus Next Generation, comptarà amb un pressupost de 328.412 milions d'euros

Actualitzada 19/09/2023 a les 21:41

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació les obres per unir el carril bici del passeig marítim de la platja del Miracle amb el que s'inicia a la part superior del fortí de Sant Jordi. El carril pedalable tindrà continuïtat al llarg del front litoral, a través passeig Rafael Casanova fins a l'inici de l'Arrabassada, que també es connectarà amb la rotonda de la Savinosa, a la Via Augusta. Just allà, està previst que l'Estat hi habiliti també un nou carril bici, que enllaçarà Llevant amb Altafulla. Aquesta és una de les accions acordades en el conveni de cessió de l'N-340, l'N-340a i la T-11.



Canvis en la circulació

El projecte d'unió del carril bici entre el Miracle amb la rotonda de la Savinosa compta amb un pressupost base de licitació de 328.411,58 euros. Les obres es finançaran mitjançant fons europeus Next Generation, dins, un projecte de sostenibilitat de l'Ajuntament que suposarà una inversió de 3,5 milions d'euros. Està previst que el termini d'execució sigui de 4 mesos a partir de la signatura de l'acta de replanteig. Abans, però, l'adjudicatària haurà de presentar un pla d'obra.L'actuació es divideix en dues parts. La primera servirà per completar el carril bici de la platja del Miracle, connectant-lo amb el que comença darrere del Fortí de Sant Jordi. Al tram situat entre el carril bici de la platja i la rotonda del carrer de Mestre Benaiges, a l'alçada de la plataforma del Miracle, es farà una continuació del ja existent amb un carril de doble sentit, de 2,60 metres d'amplada, que discorrerà per la calçada. Per fer això possible i mantenir els dos carrils de circulació per a vehicles, s'eliminarà la vorera que queda al cantó de les vies del tren. Això implica treure la petita zona de pàrquing en cordó que hi ha actualment. Pel que fa al tram entre la rotonda del carrer de Mestre Benaiges i el Fortí de Sant Jordi, s'eliminarà el carril de circulació més proper a la platja i el vial passarà a ser només de pujada.El projecte també modifica el sentit de circulació del passeig Rafael Casanova, en el tram de carril únic entre el fortí i la platja de l'Arrabassada. Ara mateix, només es pot anar des de Llevant fins al Miracle, però s'invertirà. Respecte a la segona part de l'actuació, s'unirà l'Arrabassada amb la rotonda de la Savinosa. Al tram paral·lel a la platja, el carril bici discorrerà per la calçada, al costat del passeig. Es col·locarà senyalització vertical i horitzontal per resoldre els encreuaments entre ciclistes i vianants. El pàrquing en bateria passarà a ser en diagonal i també s'eliminarà un dels carrils de circulació. Així, el vial serà de sentit únic, direcció Preventori de la Savinosa.En arribar a la rotonda del passeig amb el carrer de Josep Ras i Claravalls, el carril bici adopta una solució específica per integrar la circulació de bicicletes i vehicles, ja que, en un petit tram, hauran de compartir calçada perquè l'amplada del carrer en el pas inferior de les vies del tren no permet segregar el carril bici. La resta del carrer de Josep Ras i Claravalls fins a la rotonda de la Savinosa disposarà d'un carril bici de doble sentit. Caldrà, però, eliminar la zona d'aparcament.