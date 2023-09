La Santa Tecla Petita esquiva la pluja i torna a fer vibrar els tarragonins

Els núvols no van impedir que el Seguici Petit es fes seva la Festa Major i es lluís ahir pels carrers de la Part Alta

L'amenaça de pluja no va evitar que el Seguici Petit es lluís ahir a la Part Alta. Els núvols van fer acte de presència a la ciutat, però, per sort per als tarragonins, l'aigua no va acabar apareixent. Els somriures i l'eufòria dels més petits contrarestaven la grisor d'un cel apagat. El Ball de Diables Petit, el Drac Petit, el Bou Petit, la Vibrieta i el Griu Petit van ser els encarregats d'il·luminar la jornada amb les seves espurnes. Com sempre, les reaccions entre el públic van ser variades, ja que alguns no dubtar a ballar sota el foc, mentre d'altres s'amagaven atemorits pels petards. Els grups de foc, juntament amb el Ball d'en Serrallonga Petit, encapçalaven la comitiva, que va arrencar des de la plaça de la Font.



L'Aligueta, la Mulasseta, la Cucafereta, el Lleonet i tots els gegants petits també van posar llum a la foscor amb els seus balls, que suscitaven els aplaudiments del públic que es trobava a la plaça de les Cols i les escales de la Catedral. I és que els tarragonins no van fallar i es van bolcar als carrers de la Part Alta petits que, un any més, van demostrar que són capaços d'agafar les regnes de la Festa Major i fer gaudir la ciutat, que va vibrar al ritme dels més menuts. Els balls del Seguici petit tancaven una cercavila que va omplir les places i els carrers de música i alegria. La d'ahir va ser tornar a ser una jornada molt familiar, on pares, mares i fills gaudien de la mateixa festa, que cada cop és més gran.El que ha quedat clar és que el Seguici Petit ha deixat el llistó molt alt. Aquest cap de setmana arribarà el torn del Seguici Popular, amb la Cercavila i la Professó de Santa Tecla. De moment, els més menuts continuaran sent els protagonistes, ja que avui es viurà la clausura de la Santa Tecla Petita amb el Correfoc Petit.