El Chartreuse s'encareix entre 2 i 3 euros un any més i s'esgota el licor verd

Els monjos cartoixans, fabricants del licor, van comunicar a principis d'any que limitarien la seva producció per tal de protegir el seu model de negoci

Actualitzada 19/09/2023 a les 21:26

Amb les festes de Santa Tecla en marxa a Tarragona, cellers i licoreries de la ciutat han rebut els encàrrecs de Chartreuse, tant groc com verd, licor amb el qual es fabrica la mamadeta, la beguda per excel·lència de les festes tarragonines. Enguany, però, el preu de les ampolles ha tornat a augmentar. Des de VinoVi Vinoteca informen que els preus han pujat entre 2 i 3 euros. El licor verd es ven a 35,90 euros.. Ha succeït una situació semblant al celler Can Domènech, on remarquen que no se solen fixar en la diferència de preus entre els anys perquè «és un producte que sí o sí es ven». I és que, a banda de les ampolles normals, cada any se'n fabrica una edició limitada amb una imatge de les festes de Santa Tecla a la contra etiqueta, convertint el producte en un reclam per a tarragonins i col·leccionistes.



D'altra banda, ambdós establiments remarquen que tenen molta demanda estrangera. La responsable de VinoVi Vinoteca explica que rep trucades de turistes, sobretot francesos que es troben estiuejant a la costa, preguntant si els queda Chartreuse, i que es desplacen fins al centre de la ciutat només per comprar-ne. Des de Can Domènech creuen que això és degut al fet que els turistes «viuen les festes com si fossin seves».Davant el gran nombre de demanda local i estrangera, les botigues es troben amb la problemàtica de la falta de producte Tot i els esforços dels establiments per a regular la venda del Chartreuse, marcant una ampolla de cada per persona, a hores d'ara ja no els queda licor verd i molt poc del groc. Una de les responsables del celler Can Domènech explica que han hagut de treure les ampolles de Chartreuse groc de cara al públic per a controlar millor que tothom s'endugui només una per persona. En el cas de la vinateria Clot Martell, es van quedar senseen un dia. Tots els establiments mencionats han fet l'intent de demanar més ampolles, però sense èxit.Tot plegat té una raó: els monges cartoixans, els únics fabricants de Chartreuse, van informar en un comunicat el gener de 2023, que des de 2021 només pretenien produir el licor «just i necessari». Philippe Rochez, director comercial de Chartreuse Diffusion, l'empresa encarregada de distribuir la beguda, va explicar en una entrevista al mitjà francès France 3 Alpes el passat abril que l'orde religiós vol «limitar la producció per centrar-se en el seu objectiu principal: protegir la seva vida monàstica». D'aquesta manera, també pretenen mantenir el seu model de producció a petita escala, en què només tres monjos s'encarreguen de fabricar el licor i els 80 treballadors de Chartreuse Diffusion organitzen la producció i distribució. Una altra de les raons és que volen protegir el medi ambient limitant la recol·lecció de plantes per a la fabricació de la beguda, i de les quals es necessiten 40 tones a l'any. Des de la marca ja fa dos anys que preparen els clients per aquest estancament de l'oferta, aplicant quotes en la quantitat d'ampolles que s'envien en funció dels destins. Tot plegat per a remarcar que, ara per ara, la premissa principal de l'empresa és «fer menys, però millor i durant més temps».