Tarragona i Reus condemnen l'assassinat masclista amb un minut de silenci

La consellera d'Igualtat i Feminismes demana a la ciutadania que assenyali les conductes violentes i els agressors

Actualitzada 19/09/2023 a les 16:04

Tarragona i Reus ha condemnat aquest dimarts al migdia l'assassinat d'una dona a mans de la seva parella amb un minut de silenci a la plaça de la Font i a la Mercadal. Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda i dilluns els Mossos d'Esquadra van detenir l'home després d'identificar signes de criminalitat al cos de la víctima. El cas està al jutjat de violència de Tarragona i no consten denúncies prèvies entre la parella. A la concentració de Tarragona hi ha participat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha donat el condol per la família i ha fet una crida a la ciutadania per «assenyalar les conductes» violentes i als agressors. També ha recordat que en l'última dècada s'han produït 125 feminicidis.Verge ha comentat que els assassinats masclistes «no són inevitables», i ha demanat a la població la seva implicació per detectar casos en l'entorn familiar, d'amistats o laboral. Ha insistit que és cosa de tots «prevenir les violències masclistes i poder-les erradicar», sense normalitzar-les i acompanyant a la víctima.En la mateixa línia, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha indicat que «cal treballar tots junts per acabar amb aquesta xacra, aquesta pandèmia que és veure un degoteig de dones que moren a mans de les seves parelles». A la concentració hi ha participat representants de tots els partits polítics, excepte de VOX. Sense anomenar-los directament, Viñuales ha lamentat «aquells grups que neguen una obvietat, és negar una evidència i és la millor manera de mai solucionar el problema.Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112.