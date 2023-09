Rubiales i el PSC, presents als versots del Ball Parlat de Sebastiana del Castillo de Tarragona

Les escales de la Catedral es van omplir ahir de gom a gom per gaudir de la representació del ball, que es repetirà demà al centre cívic de Bonavista

Les escales de la Catedral es van omplir ahir de gom a gom, no només per gaudir de la Baixadeta, sinó també de la representació del Ball Parlat de Sebastiana del Castillo. Tarragona es va bolcar ahir amb aquesta obra, basada en un romanç del segle XVIII que narra la vida d'una noia a qui els seus pares no la van deixar casar amb el noi que ella estimava i la van tenir un any segrestada. El ball combinava aquesta història amb diferents temes d'actualitat, com el cas Rubiales. El govern socialista també va ser víctima d'alguns versots, en els que comparaven el PSC amb un club cannàbic perquè qui entra, «surt col·locat». La d'ahir va ser una actuació especial, ja que fa cinc anys que es va recuperar aquest ball parlat, de la mà de l'Associació Mulassa de Tarragona.



La representació del Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo arribarà també a Ponent. Ho farà demà, al centre cívic de Bonavista , a partir de les 19.30 hores.