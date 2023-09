La Terrasseta de Tarragona tanca la dotzena edició amb èxit

El festival va exhaurir els abonaments de venda anticipada, i va penjar el cartell de tot venut tant el divendres com el dissabte

Actualitzada 19/09/2023 a les 10:31

La Terrasseta de Tarragona, celebrada del 14 al 17 de setembre, ha tancat la seva dotzena edició havent exhaurit els abonaments que es van posar a la venda de forma anticipada, i penjant el cartell de tot venut tant el divendres com el dissabte.La pluja de la tarda de divendres no va deixar aigualir la festa i l'espai del Parc Saavedra va poder acollir tots els concerts, propostes artístiques sota el motiu conductor Dones pugin a l'escenari de la mà de l'argentina Sara Hebe, Les Testarudes i Jhana Beat. També cal destacar Dj Luna Roja, ja que tots els temes que va punxar durant les 4 hores de sessió eren produïts per dones, arrodonint un final de programació de divendres liderada al 100% per grups de dones dalt de l'escena.Un any més, el festival demostra ser una aposta cultural consolidada dins de la festa de Santa Tecla amb un públic fidel tant de Tarragona com del Camp de Tarragona. La directora de La Terrasseta, Aida Bañeres, afirma «la bona acollida de les propostes més consagrades com ara Mujeres, de l'escena garage, o Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic».A més, cal sumar la bona rebuda dels espectacles de clown plens d'ironia i sentit de l'humor de la mà de la companyia gallega Siempre arriba i el circ de Maite Guevara, i sobretot el Cabaret, presentat un any més pel gran José Luis, convertint-se en un clàssic de diumenge. També, el concert del One Man Band del segle XXI, Sergi Estella, qui va tancar la tarda del diumenge, que per primera vegada aterrava a la ciutat de Tarragona per oferir un espectacle multiinstrumental a ritme de blues, folk i rock and roll.Durant el festival no van faltar els sopars amb la restauració sobre rodes i la cartellera de pel·lícules a la fresca, enguany formada per Knives out i The favourite.