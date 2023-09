Els petits fan gran la Baixadeta de Tarragona

Moltes famílies es van donar cita dilluns a la Part Alta per gaudir d'un acte cada cop més multitudinari

Actualitzada 18/09/2023 a les 21:41

La Baixadeta, seguint les passes de la Baixada de l'Àliga, s'ha convertit en un dels moments més esperats de la Santa Tecla. Dilluns, els més petits van portar la disbauxa a la ciutat amb aquest acte, que cada any és més multitudinari. El públic, a més de gaudir de la festa, va tenir l'oportunitat poder portar l'Àligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits i la Cucafereta. Com era d'esperar, l'Amparito Roca, no va parar de sonar.



Els nens, però també pares i mares, taral·larejaven l'himne de la Festa Major mentre saltaven eufòrics, tant a les escales de la Catedral, per on baixaven les diferents bèsties, com al llarg del recorregut fins a la plaça de la Font. La Baixadeta va ser el tret de sortida al ritual festiu del Seguici Petit, que continuarà avui amb la Santa Tecla Petita i acabarà demà amb el Correfoc Petit.