El tarragoní Oriol Canosa crearà una novel·la amb 100.000 estudiants de tot Catalunya

L'obra 'La colombomàquia' s'escriu a través de la plataforma educativa Fiction Express

Actualitzada 19/09/2023 a les 11:08

El tarragoní Oriol Canosa, autor de llibres infantils i llibreter, escriurà la seva pròxima novel·la amb la col·laboració de més de vint mil estudiants d'arreu del país. Ho farà a través de la plataforma educativa Fiction Express, creada per reforçar l'hàbit lector i la competència lingüística. L'obra es titula La colombomàquia, «una guerra entre coloms i cotorres», i ja té llest el primer capítol. Cada divendres, se'n publicarà un de nou i es crea a partir de les votacions dels lectors que interactuen amb Canosa a través d'un fòrum. El procés de lectura posterior compta amb propostes lectives com projectes per treballar competències transversals, exercicis de vocabulari, comprensió lectora, escriptura i oralitat.Oriol Canosa és autor de diverses novel·les infantils com L'illa de les cartes perdudes, El islote de los perros, i Hola, Micos i ha guanyat els premis Folch i Torres, Ala Delta i Cavall Fort. D'altra banda, la plataforma Fiction Express, amb seu a Barcelona, va ser escollida com la millor plataforma educativa digital del món en els Bett Awards de Londres, i compta amb una vintena de premis internacionals. 350 escoles catalanes en fan ús. Cada dos mesos s'hi publiquen nou llibres originals (tres en català, tres en castellà i tres en anglès).