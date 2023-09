El PP de Tarragona demana ajustar els semàfors d'Icomar per facilitar la mobilitat

Els populars exigeixen reduir el temps d'espera

Actualitzada 19/09/2023 a les 09:24

El Partit Popular demana ajustar la freqüència i temps dels semàfors d'Icomar per facilitar la mobilitat dels veïns i veïnes del barri. «Els vianants quan toquen el botó per poder travessar han d'esperar més d'un minut a què el color del semàfor canviï al verd. Això pot provocar que la gent es desesperi i vulgui passar amb el color vermell», va expressar la consellera Elisa Vedrina durant la sessió plenària del mes de setembre.Aquestes propostes es refereixen al semàfor de la carretera de València amb el carrer A, just a la nova rotonda d'Icomar davant de l'Obramat. Els populars han demanat al govern municipal que estudiï ajustar els temps d'espera i reacció per aquesta mena de semàfors, que donen prioritat als vianants quan accionen un botó. «Una simple acció que milloraria molt la mobilitat i la seguretat dels veïns i veïnes del barri», va afegir la consellera del grup municipal del Partit Popular. Vedrina no només demana acurtar aquesta espera per als vianants, sinó també proposa reduir la durada del semàfor per a cotxes del carrer d'Horta Gran, «per no provocar congestió en aquesta via». Concretament, fa referència al semàfor de sortida d'aquest carrer cap a la carretera de València.En aquest cas, «es troba en vermell fins a 2 minuts per als cotxes que volen sortir del barri. Aquesta espera congestiona la sortida d'aquest punt i provoca nerviosisme i indignació dels conductors», va expressar Vedrina. La consellera suggereix agilitzar també el semàfor o deixar-lo sempre amb senyal de precaució per la incorporació a la nacional i que només es tanqui quan els vianants hagin de travessar, amb un botó amb una resposta ràpida.Novament, «una correcció que ajudaria a millorar la mobilitat en aquest punt de la ciutat a tots els veïns».