El Port de Tarragona rep el vaixell TR Lady, amb un nou sistema de navegació sostenible

La nau porta atracada des del 17 de setembre al Moll de Catalunya

Actualitzada 19/09/2023 a les 10:46

El vaixell TR Lady estarà atracat fins avui 18 de setembre al Moll de Catalunya. Es tracta d'un vaixell graneler que porta instal·lat un sistema de navegació sostenible, Anemoi Rotor Sails. El vaixell té instal·lades tres veles mecàniques compostes de cilindres alts que, quan es giren, aprofiten l'energia renovable del vent per a propulsar-lo. El sistema que porta instal·lat assoleix una reducció d'emissions d'entre el 5% i el 30%.El transport marítim enfronta desafiaments crítics ara i en el futur pròxim. L'estratègia inicial i el marc per a la reducció d'emissions per a 2050 de l'Organització Marítima Internacional catalitzaran l'enfocament de la indústria en l'eficiència energètica i la reducció d'emissions. El Port de Tarragona continua en el seu compromís per crear i desenvolupar estratègies més verdes, sostenibles i de cura mediambiental. Rotor Sails, és una tecnologia renovable provada en el sector del transport marítim que pot ajudar a aconseguir objectius de reducció d'emissions.