Dos detinguts a Tarragona quan fugien a França per assassinar un home a Elx

El crim va ocórrer diumenge passat i un dels dos arrestats és fillastre de la víctima mortal

Actualitzada 19/09/2023 a les 11:17

Dos joves de 19 i 21 anys han estat detinguts a Tarragona quan tractaven de fugir a França després de, suposadament, matar a cops i ganivetades per un motiu econòmic un home de 69 anys en un habitatge d'Elx (Alacant).La Policia Nacional ha informat aquest dimarts que la detenció s'ha produït a la província de Tarragona i que un dels dos arrestats és fillastre de la víctima mortal, qui havia agafat el cotxe del seu padrastre i utilitzat la seva targeta bancària en la fugida per la costa en direcció al país gal.El crim va ocórrer diumenge passat a la nit en un domicili del carrer Alfredo Sánchez Torre, al barri de Carrús, on vivia la víctima, un auxiliar de farmàcia conegut als voltants ja jubilat, i almenys el fillastre.La Policia va ser alertada pels veïns en observar sang al replà de l'habitatge del seu veí i que aquest no contestés a les trucades a la porta.Quan els agents van arribar al lloc, van trobar el cos sense vida de l'home, de nacionalitat espanyola, amb clars símptomes d'haver sofert una mort violenta en presentar ferides al cap i d'arma blanca al coll, la qual cosa va activar el protocol per delictes violents.L'ús de la targeta de la víctima en el camí, l'última vegada a l'altura de la ciutat de Tarragona, va aixecar la pista dels agents i va fer sospitar des del principi que es dirigien a la frontera francesa amb el vehicle del padrastre.Els agents de la Policia Nacional de Tarragona van acudir al punt marcat pels seus companys d'Elx i van localitzar el vehicle amb els dos ocupants i presumptes agressors, tots dos espanyols.Les perquisicions continuen obertes i els investigadors creuen que els fets van començar al replà de l'habitatge per a posteriorment consumar-se l'homicidi a l'interior.Els dos arrestats es troben als calabossos de la comissaria provincial de la Policia Nacional de Tarragona a l'espera de ser traslladats fins a Elx, on passaran a disposició judicial al jutjat de guàrdia.