ChemMed es reuneix per definir el seu pla estratègic 2024-2027

Actualitzada 19/09/2023 a les 16:47

El Teatret del Serrallo de Tarragona va acollir ahir, 18 de setembre, la primera sessió plenària del ChemMed Tarragona per definir el que serà el seu pla estratègic pel 2024 -2027. El procés de treball durarà tres mesos i s'estructurarà amb diverses fases: anàlisi, definició i pla d'implantació. Aquest projecte comportarà 7 sessions de treball que finalitzaran amb la comunicació dels resultats el proper 28 de novembre.Aquesta primera sessió de l'assemblea es va iniciar amb la benvinguda als assistents per part de Saul Garreta, vicepresident de ChemMed i president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, que va destacar la importància del projecte i la necessitat d'apostar fort per la recerca i la innovació. Seguidament, Ignasi Cañagueral, President del cluster ChemMed, va incidir en la importància de tenir un full de ruta i alinear objectius a nivell de territori per tal de continuar sent un HUB sostenible i competitiu. Al llarg de la sessió es van establir diferents equips de treball formats per representants de les diferents empreses i entitats que van centrar la seva activitat en analitzar i fer un diagnòstic del moment actual.A la reunió hi van participar el Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, el president de ChemMed i de la AEQT, el vicepresident de ChemMed i president i del Port de Tarragona, la directora de AEQT, la directora de ChemMed, així com representants dels Ajuntaments de Tarragona i Perafort, el director de la Cambra de Comerç de Tarragona, els directors del Col.legi d'Enginyers i Col.legi d' enginyers tècnics a la demarcació i els representants sindicals de UGT i CCOO. El mon de la recerca i transferència va estar representant per la URV, ICIQ i Eurecat.El clúster ChemMed Tarragona, Mediterranean Chemical Cluster, es va constituir el 2014 com una agrupació transversal, liderada per l'AEQT i les seves empreses associades, i pel Port de Tarragona. En total, el clúster agrupa una trentena d'empreses productores i prop d'un centenar d'empreses de serveis, a més d'una trentena d'organitzacions públiques i privades, incloent administracions (Estat, Generalitat, ajuntaments del territori...), món del coneixement (Universitat Rovira i Virgili, instituts de formació professional, Institut Català d'Investigació Química, Eurecat...), món sòcio-econòmic (Cambres de comerç, Cepta, Pimec, sindicats). ChemMed Tarragona és, doncs, el fòrum compartit amb tot el Camp de Tarragona i les seves principals institucions, que projecta la indústria petroquímica com una de les apostes del territori per al seu progrés i desenvolupament.