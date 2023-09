CaixaForum Tarragona estrena el cicle 'Òpera i cinema: Amistats perilloses'

Explorarà el lligam entre les dues disciplines

Actualitzada 19/09/2023 a les 09:48

CaixaForum Tarragona acollirà el nou cicle de divulgació musical Òpera i cinema: Amistats perilloses, que proposa als assistents un seguit de conferències que transitaran entre els personatges de reconegudes peces d'òpera, biografies d'il·lustres compositors i fragments de films famosos per mostrar com el cinema ha sabut fer de l'òpera una gran aliada. El cicle estarà conduït pel periodista Marcel Gorgori.El tret de sortida serà la tarda del 27 de setembre, amb la conferència El mite de Carmen: bona o malvada?, un recorregut per la pel·lícula Carmen, de Vicente Aranda, per abordar l'autèntic caràcter i personalitat dels mítics personatges Carmen i Don José. A través dels elements complementaris que la pel·lícula aporta sobre la famosa novel·la de Prosper Merimée, els assistents podran entendre millor els motius que porten els personatges a actuar com ho fan i a cantar cada peça en cada moment de l'obra. La segona sessió tindrà lloc la tarda del 25 d'octubre i estarà dedicada a W.A. Mozart: Vida de cinema o vida real? El prestigiós compositor i pianista és el protagonista de la pel·lícula de Milos Forman, Amadeus. Durant el debat, els assistents podran discernir quina part de realitat i quines inexactituds s'amaguen darrere la figura del músic.El cicle de debats es tancarà la tarda del 29 de novembre amb La Traviata i Pretty Woman: paral·lelismes argumentals i escènics, on el públic podrà descobrir inesperats lligams entre dues de les obres més reconegudes dels mons del cinema i l'òpera. La primera connexió entre La Traviata i Pretty Woman és que totes dues continuen sent un èxit d'audiència malgrat el pas del temps. Però, a més a més, els assistents reconeixeran que ambdues tenen exactament el mateix argument i, fins i tot, escenes calcades.