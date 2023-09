La Serrallenca va presentar els vestits, dissenyats per Edu Polo, baixant les escales de la Catedral

Actualitzada 17/09/2023 a les 22:09

Tarragona va viure ahir el punt àlgid del 30è aniversari de la seva tan estimada Víbria. La Serrallenca, acompanyada de deu bèsties d'arreu del país, va omplir la Part Alta d'espurnes en el primer diumenge de la Festa Major de Santa Tecla. Els portants de la Víbria van aprofitar la celebració d'aquesta efemèride per estrenar nou vestuari, després d'haver estat vint anys lluint la mateixa indumentària.

Això sí, no han fet cap canvi radical i han apostat per mantenir la línia de la vestimenta tradicional, donant continuïtat a l'essència serrallenca que tant els caracteritza. La nova indumentària està dissenyada per l'Edu Polo, confeccionat per Olívia Cros i pintat per Mª Terresa Gallego. El beige clar continua sent el color principal dels nous vestits. A la casaca, es dilueixen taques negres i vermelles. D'una manera abstracta es poden veure representats els pits de la Víbria a la part davantera, la cua a la part posterior i les ales al llarg de les mànigues.

La Virgília de Torredembarra, el Drac de Llorenç del Penedès, el Cabrot del Vendrell, el Drac de Sant Jaume dels Domenys, el Drac d'Olivella, el Drac de la Geltrú, el Drac de Lavern El Masellot, el Basilisc de Mataró, Lo Carranco Bilandó de Cervera i el Drac de Vilanova i la Geltrú van ser les acompanyants de luxe de la Víbria, en una cercavila de foc que va arrencar des de la plaça de la Font. Les bèsties van fer camí fins a la plaça del Rei per, després, enfilar cap a la plaça de les Cols. Allà, el públic va poder gaudir de les enceses de lluïment de les bèsties convidades.

Però la veritable protagonista, com no podia ser d'altra manera, va ser la Víbria, que va baixar amb majestuositat i virtuosisme les escales de la Catedral, fent el que millor sap fer: il·luminar el cel amb les seves espurnes. Emoció, alegria i por es barrejava entre la gentada, que no es va voler perdre la presentació. Aquest moment tan icònic, que es convertirà en una de les estampes d'aquesta Santa Tecla 2023, va servir per presentar els nous vestits de la Víbria i de la Vibrieta, que celebra el seu 25è aniversari i també va ser present a la plaça de les Cols.

La gran festa de la Víbria va finalitzar a la plaça de la Font, on les bèsties van realitzar enceses de mèrit i una encesa conjunta.