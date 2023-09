La Riba recorda el seu passat paperer

Aquest cap de setmana s'ha inaugurat el Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, amb visites guiades per als veïns del poble

Al segle XVIII, considerat l'època daurada de la producció de paper a la Riba (Alt Camp), hi havia al poble fins a vint-i-tres molins paperers. Aquests centres de producció funcionaven amb la força de l'aigua del riu Brugent, que neix a les muntanyes de Prades i desemboca al Francolí tot travessant el municipi.

Aquella activitat va marcar la història del poble durant diverses generacions, ja que el gruix dels ribetans, tant homes com dones, estaven empleats en aquells obradors on es transformaven els draps d'arròs en fulls de paper.

Ara, tota aquella activitat queda ben recollida i explicada al Centre d'Interpretació els Camins de l'Aigua i el Paper, que va ser inaugurat el passat dissabte. Aquest espai museogràfic es troba ubicat al centre de la vila, a l'edifici que havia acollit el Molí del Racó. D'aquesta manera el visitant viu l'experiència d'endinsar-se en un edifici que va ser, realment, centre de producció paperer.

Les instal·lacions s'han equipat amb diversos recursos multimèdia que, molt encertadament, ajuden a comprendre com era el treball i la vida durant el segle XVIII, quan la indústria paperera va experimentar la seva gran expansió. Testimoni del moment són diversos elements del molí paperer que s'han conservat perquè estaven fets amb pedra, com és el cas dels curtidors on es dipositaven els draps amb aigua per formar-ne la pasta. En canvi, els elements de fusta com les premses o les rodes dels molins s'han perdut o malmès, però un enginyós recurs audiovisual en supleix la seva absència.

Durant la visita es pot conèixer també l'evolució de la indústria local i la seva decadència quan, amb l'arribada de la mecanització, els petits productors de la Riba no van disposar de prou múscul econòmic per comprar la maquinària o prou espai per encabir-la.

També es para atenció a qüestions com la presència de la dona en les feines productives o en com s'organitzava la vida en un temps en què treballador i taller ocupaven un mateix habitatge. El Centre d'Interpretació disposa també de diversos espais pensats per a les visites escolars, amb la idea de treballar aspectes relacionats amb la indústria paperera o el reciclatge.

L'acte oficial d'inauguració es va fer dissabte 16 al matí, i durant tot el cap de setmana s'han dut a terme un seguit de visites guiades, adreçades especialment als veïns i veïnes, que van gaudir d'allò més recordant el passat del poble i, en molts casos, afegint valuoses informacions a tot allò que es mostrava i s'explicava. Després d'aquesta primera sessió de visites, es preveu que el Centre d'Interpretació els Camins de l'Aigua i el Paper de la Riba quedi obert a les visites per al públic en general abans de Nadal (caldrà fer reserva prèvia a través d'Internet).

Aquest espai museístic es complementa amb les dues Rutes dels molins de paper que es poden resseguir pel municipi, i que estan indicades i senyalitzades amb plafons informatius que incorporen codis QR.