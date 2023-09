Jordi Sendra posa en manifest «els incompliments de l'Estat espanyol en matèria de Drets Humans»

El grup municipal va votar a favor de la moció el darrer plenari, però presenta esmenes

Actualitzada 18/09/2023 a les 15:52

El grup municipal de Junts per Catalunya no podia no votar a favor sobre la moció presentada pels grups municipals de PSC, ERC i ECP al ple, però va voler evidenciar com Espanya incompleix tot el que fa referència a matèria de drets humans.El conseller va fer una explicació on comentava petites esmenes a corregir sobre la moció, «peca de doble moral , si el model de ciutat defensores dels drets humans és el de la fòbia antisemita com la de l'alcaldessa Ada Colau, aquest no és el nostre model».Sendra va citar diferents articles de la llei dels drets humans, «som defensors dels drets humans i donem suport a totes les entitats defensores i de la Declaració Universal dels Drets Humans».Va fer menció també a la declaració universal drets humans, «l'estat espanyol, infractor habitual i reiterat dels drets humans». També va explicar com s'havien vulnerat els DDHH en la detenció i presó preventiva dels líders independentistes o com s'ha vulnerat la llibertat d'expressió amb els casos Hasél i Valtonyc.