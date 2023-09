El Teatre Tarragona s'omple per a III Gala Benèfica de Todos En Azul

El popular musical d'Aladín va recaptar diners per al Casal de l'Autisme de Tarragona

Actualitzada 18/09/2023 a les 10:43

El Teatre Tarragona es va omplir de gom a gom aquest diumenge per gaudir de la III Gala Benèfica Aladín, un musical genial, organitzada per l'associació Todos En Azul. L'objectiu de la gala és seguir recaptant fons per al projecte del primer Casal de l'Autisme permanent de Tarragona, que impulsa l'entitat.La gala, conduïda per Helder Moya, va començar amb el lliurament de reconeixements a entitats, empreses i institucions que han col·laborat durant l'últim any amb els projectes i activitats de Todos En Azul. Les persones i entitats reconegudes van ser: Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT); Federació d'Associacions de Veïns Segle XXI; Associació Deportiva Torreforta (ADT); Maria Cinta Perpiñá Pérez, gestora de Banca Personal de Caixa Bank; Hotel Olympus Palace de Salou; Consell Esportiu del Tarragonès (CET); Federació Catalana d'Autisme; i l'Ajuntament de Tarragona.Seguidament, el públic va poder gaudir de l'espectacle Aladín, un musical genial. En acabar, el president de Todos En Azul, Juan José Caravaca, va pujar a l'escenari amb la junta de l'entitat per agrair al públic assistent la seva col·laboració. Per acabar, el ritmes de la xaranga montblanquina Bandarra Street Orkestra van posar el punt i final a la gala d'enguany.