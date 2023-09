Els presidents de les colles tarragonines analitzen els resultats del primer estudi que investiga socialment el món casteller

Actualitzada 17/09/2023 a les 21:47

Per primera vegada, un estudi acadèmic ha aprofundit en el perfil de les persones que integren les colles castelleres. La recerca, titulada Una diapositiva sociocultural dels castellers i castelleres de Catalunya, feta per les tarragonines Elisa Alegre-Agís i Mireia G. Mohedano, trenca amb alguns mites i confirma alhora algunes hipòtesis presents en l'ideari col·lectiu sobre el món casteller.

Una de les principals conclusions és que el perfil del casteller és el d'una persona catalana, d'esquerres i independentista. «Té molt a veure amb com es gestiona una colla», diu Yasmina Armesto, presidenta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Gairebé un 84% dels enquestats simpatitzen amb el bloc d'esquerres i un 80% es declara independentista. Segons Oriol Olivé, president de la colla Xiquets de Tarragona, aquestes dades mostren unes tendències que «podíem preveure i que ara les dades refermen». Armesto hi està d'acord, ja que «les colles castelleres defensen fermament la cultura i la llengua catalana». Cal destacar que un 92% dels enquestats és nascut a Catalunya i un 95% és catalanoparlant.

Canvi de classe social

A part, un dels resultats destacables de l'estudi és que la classe social de la majoria de castellers és la classe mitjana i mitjana alta. Les autores remarquen com l'evolució dins de les colles ha evolucionat i el protagonisme de les classes treballadores ha minvat. «Som una de les colles que hem patit aquest trànsit. Des dels anys 70, hem viscut un gran canvi», explica Olivé. Els presidents de colla confirmen el canvi en la formació de les colles però Armesto recorda que dins de les colles «hi ha molts àmbits professionals diferents». A més a més, segons l'estudi un 60% dels castellers tenen un nivell d'estudis alt, d'estudis universitaris o superiors. Armesto ho interpreta com una resposta a «la condició demogràfica generèrica de les darreres dècades, a un major interès i sensibilització cultural. Al final, les colles no deixen de ser un reflex de la societat».

A més, els enquestats mostren un nivell alt de compromís amb els assajos i les diades de la seva colla. «És cert, perquè al final inverteixen un 75% de l'any en activitats al voltant dels castells. Malgrat que en certes etapes poden reduir el seu compromís, aquest es manté al llarg dels anys d'una forma o una altra», diu Armesto. També, l'estudi mostra una gran satisfacció dels castellers per la posició que ocupen als castells. «Són dades que crec que ens sorprenen a tots, perquè no deixa de ser una activitat voluntària», expressa Olivé. «No sóc conscient d'una activitat cultural que tingui un nivell de compromís i mobilització igual», rebla Armesto.

Les autores consideren que aquest és el primer dels molts estudis encara per fer i conclouen que «el món casteller mereix estudis específics tant quantitatius com qualitatius que puguin continuar posant llum a la realitat castellera».