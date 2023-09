El Mercat de Nit de Tarragona reparteix 18.000 racions i 6.000 consumicions

Unes 8.000 persones van poder gaudir de bona gastronomia i música fins ben entrada la matinada

Actualitzada 18/09/2023 a les 14:14

La 4a edició del Mercat de Nit de Tarragona va esgotar les més de 18.000 racions elaborades per una quinzena de parades del Mercat Central. Unes 8.000 persones es van aplegar al llarg de la nit del dissabte 16 de setembre a l'interior del recinte modernista i a plaça Corsini, les quals van poder gaudir de la música de la banda de tributs Carles Carrasco & Mr. Jäck, i dels discjòqueis Nauzet Jonay & Lupo (Cienwatios) fins ben entrada la matinada. A més, el Carilló es va deixar veure puntual i de forma excepcional va fer ballar el públic a ritme de l'Amparito Roca just a mitjanit. Al llarg de la nit es van servir unes 6.000 consumicions.D'altra banda, l'aparcament de Corsini va penjar el cartell de complet en alguns moment de la nit a l'omplir totes les seves places disponibles.La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha volgut destacar que «l'èxit del Mercat de Nit és fruit de l'esforç i la gran dedicació de tots els paradistes del Mercat Central, no només durant el Mercat de Nit sinó sobretot durant els dies i setmanes previs. Estem molt satisfets de la resposta de públic i molt contents que la cita s'hagi convertit ja per a molts tarragonins i tarragonines en una parada gastronòmica obligatòria de Santa Tecla».