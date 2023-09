Diada d'il·lusions, deures i reptes

La Vella recupera el 4de9sf, la Jove completa el 2de9fm, els Verds carreguen el 3de10fm i els Xiquets repeteixen els bàsics de 9

Actualitzada 18/09/2023 a les 09:32

Les tres hores i mitja de diada castellera a la plaça de la Font van deixar tota mena de castells, conclusions i moments per assaborir i analitzar. Cinc gamma extra i sis castells de nou van posar el llistó d'aquest Primer Diumenge de festes 2023 a l'alçada de la prepandèmia. Millor actuació de la temporada de la Jove, excellent 4 de 9 sense folre de la Vella eclipsant el 4 amb el pilar, els Verds de 10 amb ambició, però una caiguda dura, i els Xiquets fent els deures més difícils i deixant pendent, sorprenentment, el castell de vuit. I aturades inesperades, pluja inicial i calor sufocant final, una plaça plena que amb el pas del temps quedava buida, gesticulacions que no agraden, càntics... En definitiva tot allò que genera una diada castellera de primer nivell.Els castells a Valls s'entenen des de la rivalitat i el paper que tenia la Vella abans de començar l'actuació no era fàcil, tenint en compte el que havia fet el dia anterior la Joves a Altafulla. Però, va esquivar aquesta pressió extra de manera brillant des de la primera ronda, quan va tornar a descarregar el 4 de 9 amb folre i pilar. El cinquè de l'anym, que si va patir en algun moment va ser quan el pilar va quedar sol.El moment més esperat era a la segona ronda quan els rosats tornaven a provar el 4 de 9 sense folre. No el feien des de Santa Úrsula 2019 i l'últim provat, al Concurs 2022, va ser amarg amb una caiguda que els va retirar de la lluita pel títol i deixant diferents lesionats. La Vella va tornar a mostrar la seva qualitat descarregant-lo excel·lentment, sense patir i, fins i tot, amb la canalla de la colla reconeixent a la televisió que havia estat «fàcil». Els càntics van evidenciar que els dubtes de les setmanes passades es van esvair. Van rematar la feina amb el 4 de 9 amb folre a la tercera ronda i pilar de 7 folrat per assolir la millor actuació que han fet a la represa.Els Castellers de Vilafranca havien anunciat el castell de 10 mostrant novament l'ambició amb la qual arriben cada any a Tarragona. Van començar amb el 2 de 9 amb folre i manilles, un castell que enguany els havia donat feina i servia per escalfar i mesurar la gent que tenien pel possible castell de 10 de la segona ronda. Descarregat a la primera ronda, tot i les complicacions al nucli de les manilles i el folre. Va ser el millor «assaig» per al 3 de 10 amb folre i manilles de la segona ronda que va pujar remogut, però es va carregar sense problemes. A partir d'aleshores, la lluita de quarts i quints es va accentuar i es va acabar trencant amb una caiguda lletja, ja que la pinya es va enfonsar i va causar alguns lesionats. Els Verds no van voler córrer més riscos i, a la tercera ronda, van completar el 4 de 9 amb folre, el desè que descarreguen aquesta temporada. La caiguda del tres va impedir a la colla fer cap pilar de mèrit per tancar la seva actuació.En aquesta diada del Primer Diumenge la Jove tenia un deure i una il·lusió. El primer el va poder completar, però la segona haurà d'esperar. Abans de tot això, va començar l'actuació descarregant el 3 de 9 amb folre, el desè de l'any que permet visualitzar un futur 3 de 10. Els deures estaven a la segona ronda, el 2 de 9 amb folre i manilles. Carregat per Sant Magí, desmuntat a la Festa Major del Catllar. A la tercera va ser la vençuda i la Jove va entrar en èxtasi quan el va completar per tercera vegada en el seu historial. S'obria la porta de la gran il·lusió de la tercera ronda amb l'intent de 5 de 9 amb folre. No el portaven a plaça des de 2017, però el castell ja no va pujar com calia. Van desmuntar dos peus, un d'ells obligats per un problema sanitari, i quan va ser la bona va acusar el cansament d'una diada llarga. Dissabte vinent, per la diada de Santa Tecla, tenen una nova oportunitat de provar-lo i per això van decidir fer el 4 de 9 amb folre a la tercera ronda. El pilar de 6 carregat va tancar la seva actuació.Els Xiquets de Tarragona tenien el camí marcat des de fa dies i la veritat és que els primers passos els van complir a la perfecció. Sortida de 3 de 9 amb folre per treure's l'espina de la Diada nacional quan van fer un intent desmuntat. Descarregat sense massa dificultats per atacar el 4 de 9 amb folre que també van poder completar després de fer un intent desmuntat. Amb els dos castells bàsics al sarró, només quedava rematar la feina amb una carta «segura». Però tot el contrari, perquè una doble ensopegada amb el 7 de 8 que van desmuntar dues vegades va tancar una diada que no ha de fer-los oblidar la importància de repetir novament els dos castells bàsics de nou en una mateixa actuació. La feina per al final de temporada serà convèncer a la canalla que els troncs estan ben treballats.