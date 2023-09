Descobreixen nous biomarcadors per diagnosticar i tractar a temps l'artritis reumatoide

És una troballa del DIBIOMEC de l'IISPV i del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII

Actualitzada 18/09/2023 a les 11:22

Tractament personalitzat

Un estudi liderat pel Grup de Recerca en Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars (DIBIOMEC) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i que ha comptat amb la col·laboració del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII ha identificat nous biomarcadors a la sang que permetran detectar a temps l'artritis reumatoide. Aquesta és una malaltia autoimmune crònica que implica la inflamació articular i la destrucció òssia, i que pot tenir conseqüències devastadores per a la salut de les persones que la pateixen ja que si no es tracta a temps les pot incapacitar per complet anul·lant la seva mobilitat i autonomia.Els biomarcadors descoberts gràcies a aquest estudi s'han d'analitzar mitjançant eines més avançades com la metabolòmica, que pertany a les anomenades ciències òmiques i que permet un anàlisi més precís, sensible i complet dels metabòlits implicats en l'aparició i desenvolupament de malalties.De moment, aquesta tecnologia només s'aplica a l'àmbit de la recerca i s'espera que en un futur s'introdueixi com a rutina als hospitals. «Aquest estudi posa de manifest que la metabolòmica permetria una detecció precoç i acurada de l'artritis reumatoide i que contribuiria a que més persones, amb sospita de patir-la, en poguessin ser diagnosticades a temps», explica la doctora Matilde Chacón, investigadora responsable del grup de recerca DIBIOMEC de l'IISPV, que ha dut a terme l'estudi. I és que es calcula que amb l'anàlisi d'indicadors de rutina clàssics com l'ACPA (un dels més valuosos avui dia per detectar a temps la malaltia) quedarien pacients per diagnosticar. «Això passa, entre d'altres motius, perquè aquest indicador no és exclusiu de l'artritis reumatoide. Per tant, amb aquests nous biomarcadors milloraríem en gairebé un 3% el diagnòstic de l'ACPA», subratlla Chacón.En concret, l'estudi ha identificat com a biomarcadors per a la detecció precoç de la malaltia un panell de molècules composat per l'àcid glicèric, l'àcid làctic i l'àcid 3- hidroxiisovalèric. «Quan tots tres estan alterats indica que la persona es troba en un estadi inicial de la malaltia», explica la investigadora. D'altra banda, aquesta informació podria ser de gran ajuda per desenvolupar fàrmacs més efectius. El proper pas per a implementar aquesta troballa és validar-ne els resultants amb una mostra de pacients més àmplia i amb perfils diversificats.