Cinc empreses opten al contracte de la brossa de Tarragona

El termini de presentació d'ofertes per als lots 1 i 2 s'ha tancat aquest migdia

Actualitzada 18/09/2023 a les 14:44

GBI PAPREC S.A., FCC Medio Ambiente SAU, Urbaser S.A. i UTE Valoriza Servicios Medioambientales i Formació i Treball són les cinc empreses que s'han presentat al contracte de la brossa de Tarragona, que acabava avui el termini de presentació d'ofertes per als lots 1 i 2. Les quatre primeres ho han fet per al lot 1 i l'última per al lot 2.Aquest migdia s'ha tancat el termini de presentació d'ofertes per als lots 1 i 2 del contracte de la Neteja, que són, respectivament el Servei de transport i recollida de residus urbans de competència municipal, neteja viària, neteja de platges, terrenys i camins municipals i informació ambiental (lot 1); i d'altra banda (lot 2), el Servei de gestió de la deixalleria municipal, reservat a centre especial de treball o empresa d'inserció.Aquesta licitació, que es va publicar el 12 de setembre i que abans del 18 d'agost, període màxim, no havia rebut cap tipus d'al·legació ni recurs especial en matèria de contractació per part de cap empresa ni sindicat.La consellera de Neteja, Sonia Orts, ha volgut destacar la importància de les empreses que a dia d'avui s'han presentat perquè això vol dir «que hem sabut abordar les demandes tècniques i econòmiques que se'ns reclamaven i alhora vol dir que l'hem adaptat a les necessitats reals i de futur, sense perdre l'eficiència» i ha afegit, entre d'altres «creiem que alguns dels motius de la concurrència han pogut ser la retirada del criteri de vehicles d'hidrogen o el fet de posar a disposició un solar municipal per a fer la reserva de vehicles».Així mateix, des dels departaments de Neteja i Contractació de l'Ajuntament, també es va executar el recurs del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per continuar la licitació, publicar l'estudi de costos detallat i fer una correcció d'errada material de la fórmula de revisió de preus.«Hem afavorit la participació i incrementat l'interès per part de les empreses participants, fent un contracte realista» ha conclòs la consellera. A partir d'ara, en els propers mesos, s'hauran de valorar totes les propostes presentades i finalment adjudicar-ne la contractació.