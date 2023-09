Salou es promociona a Belfast

Fins a finals d'octubre hi hauran vols des de l'aeroport de Reus a Belfast, i hi ha voluntat de mantenirlos durant l'estiu de 2024

Actualitzada 17/09/2023 a les 18:09

Salou va participar, del 12 al 15 de setembre en el reconegut roadshow ON TOUR, organitzat per l'influent NITravel News UK, d'Irlanda del Nord. Així, la capital de la Costa Daurada es va promocionar per primera vegada a Londonderry, Armagh i Belfast.Durant el roadshow, al qual van assistir empresaris del sector turístic local, Salou va presentar les seves potencialitats i atractius turístics així com novetats sobre les experiències i actes socials, culturals i esportius programats pel darrer trimestre de l'any.D'altra banda, fins a finals d'octubre hi haurà vols des de l'aeroport de Belfast a Reus, un fet que facilitarà encara més l'accés a Salou, en una aposta ferma per la desestacionalització. A Belfast també es van mantenir converses sobre la voluntat d'establir un charter setmanal que connecti els aeroports de Belfast i Reus durant l'estiu de 2024.El roadshow va atreure uns 60 agents de viatges que es van interessar per la marca Salou com a destinació turística de qualitat. No obstant això, el punt àlgid de l'esdeveniment es va produir a Belfast, on l'afluència de professionals de turisme va apropar-se a la vuitantena. Hi van participar empreses destacades com pot ser el cas de Terra Travel, Hays Travel, Oasis, Jet2holidays, Clubworld, Dunlop Travel, entre d'altres.L'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, va subratllar la importància d'explorar nous mercats i nous segments de turistes per diversificar i desestacionalitzar la temporada. Per a Granados, Salou no només és «sol i platja», remarcant que «volem que els nostres visitants descobreixin i gaudeixin de la rica gastronomia local, del nostre patrimoni natural, del shopping i de les activitats culturals i esportives».