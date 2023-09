L'incident ha deixat 3 ferits lleus

Actualitzada 17/09/2023 a les 12:15

Els Bombers de la Generalitat han informat d'un incendi que es va produir ahir a la nit al bloc número 5 de Riu Clar. El foc va començar a la cuina del segon pis i va afectar veïns de la planta baixa i de les primeres 4 plantes, que es van autoevacuar per precaució. Un d'ells va trucar els Bombers a les 22:033. Aquests van enviar 4 dotacions i van extingir el foc a les 22:15.En total hi va haver 3 ferits, dos d'ells per cremades lleus a la mà i un tercer per inhalació de fum, qui va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII. Un cop finalitzades les tasques de ventilació, els veïns van poder retornar a les seves cases. En el pis on es va iniciar el foc només va quedar afectada la cuina.