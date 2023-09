Veïns del carrer Covadonga es queden tancats dins un bar degut a un tall de llum

La incidència ha afectat a veïns, propietaris de comerços i mobiliari urbà situats en carrers propers

Veïns i propietaris de comerços, també afectats

Aquest dissabte els veïns i propietaris de comerços de l'avinguda de l'Argentina i els del carrer Covadonga han estat sense llum de 6 del matí fins a 19 del vespre. Aquest tall de llarga durada ha produït que veïns de la zona s'hagin quedat atrapats en el bar «El racó del cafè» del carrer per no poder obrir la seva porta elèctrica, ni manualment. Els veïns que estaven fora el local han trucat els Bombers, qui han enviat una dotació amb la intenció d'abatre la porta. El propietari del bar, però, ha preferit esperar a tenir llum abans de malmetre el mobiliari del local. La Guàrdia Urbana també s'ha personat i s'ha posat en contacte amb la companyia elèctrica, Endesa, per aconseguir dos generadors, que han arribat a les 18 de la tarda. Tot i que un d'ells s'ha espatllat, amb el segon han pogut retornar la llum i treure la gent del bar, que no havia patit cap dany personal.Paral·lelament, veïns i propietaris dels carrers mencionats també han patit les conseqüències del tall de llum. Així ho explica la Mercè, propietària de «Lluís Menjar Cuinat», situat a l'avinguda d'Argentina. Ha declarat que han trucat a la companyia de llum i que aquesta els ha dit que vindrien cap a les 8 del matí, cosa que no ha succeït. Així han estat tot el matí fins que els han portat els generadors. Remarca que cap dels comerços afectats ha pogut obrir avui i que dimarts passat també se'ls va anar la llum, tot i que no va afectar tanta gent.D'altra banda, una de les veïnes, la Sònia, conta que els semàfors de la zona tampoc funcionen. També explica que la incidència ha afectat cada veí d'una manera diferent: per a exemple, a un d'ells se li podrien espatllar els medicaments, que guarda en la nevera, i hi ha un altre que no pot sortir de l'edifici perquè té problemes de mobilitat i l'ascensor no funciona. Tal com diu, cada veí té la seva pròpia història, però tots mantenen l'esperança que la llum aguanti el que queda de dia.