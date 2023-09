L'IMSSTT i la Xarxa d'Atenció Integral de Persones sense Llar faran un recompte de persones sense sostre

Es realitzarà el 17 d'octubre a la nit i tothom que vulgui es pot apuntar per fer-se voluntari

La nit del pròxim 17 d'octubre es farà un recompte de les persones que dormen al carrer a la ciutat de Tarragona. Es tracta del quart recompte de persones sense llar que es fa a Tarragona i que està impulsat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i la Xarxa d'Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona -integrada per nombroses entitats-.



«L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és obtenir dades sobre el nombre de persones que es troben pernoctant als carrers de la ciutat per continuar actuant i desenvolupar estratègies i accions encaminades a reduir la vulnerabilitat social de les persones que es troben en aquesta situació«, ha explicat la consellera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, en el transcurs de la presentació, aquest dijous, del recompte. Mangini també ha destacat que un altre dels propòsits d'aquesta acció «és sensibilitzar a la ciutadania sobre el fenomen del sensellarisme».Durant la presentació del recompte s'ha fet una crida a la ciutadania per tal que puguin esdevenir voluntaris i voluntàries la nit del recompte. Tothom que desitgi participar es pot inscriure en aquest enllaç del web de l'IMSST o mitjançant el codi QR que hi ha en el cartell informatiu. Prèviament a la nit del recompte, s'oferirà una formació prèvia a les persones voluntàries.«Esperem poder comptar amb un centenar de voluntaris o voluntàries», ha manifestat la consellera de Serveis Socials, que ha explicat que totes les persones participants es dividiran en grups de tres per recórrer la ciutat. S'organitzaran diversos equips de persones voluntàries per recórrer el centre, la Part Baixa, la Part Alta, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Torreforta i Camp Clar. Els barris de Llevant i altres zones que es troben més als afores dels nuclis urbans els recorrerà el grup de voluntaris de la Creu Roja i Protecció civil. «La intenció és aproximar-nos el màxim possible al nombre de persones que es troben sense sostre a la ciutat», ha apuntat Mangini.Durant el recompte, els voluntaris i voluntàries comptaran el nombre de persones que vegin dormint al carrer mitjançant una fitxa d'observació. Totes les persones participants tindran un punt de trobada assignat a la zona adjudicada on, a partir de les 21.30 h, es farà una recepció i es donaran les últimes indicacions per iniciar el recompte que començarà a les 23 h i s'allargarà entre una i dues hores. Entre les 00 h i la 1 h es tornarà al punt de trobada per lliurar la documentació.Mangini ha agraït a totes les persones i entitats «que faran possible aquesta quarta edició del recompte, com és el personal de l'IMSST i totes les persones implicades de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Formació i Treball, Joventut i Vida, la Fundació Bonanit, la Creu Roja i la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili».En l'últim recompte dut a terme a la ciutat de Tarragona, l'any 2021, es van comptabilitzar 77 persones en situació de sense sostre, la majora d'elles homes. Aquesta xifra representava una disminució respecte a les dades obtingudes en el recompte que es va dur a terme l'any 2019, quan es van comptabilitzar 84 persones en situació de sense sostre.