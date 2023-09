En marxa la 33a edició de la Festa per a Tothom

El Balcó del Mediterrani ha estat el lloc escollit per donar el tret de sortida al programa

Aquest dissabte 16 de setembre s'ha donat el tret de sortida de la 33a edició de la festa més inclusiva: la Festa per a Tothom. El Balcó del Mediterrani ha acollit un any més un gran acte festiu per encetar aquest programa que permet que tota la ciutadania amb diferents capacitats gaudeixi de la festa major sense cap dificultat. Ha estat presidit per la consellera de Serveis a la Ciutadania, Cecilia Mangini i el Director de Dow a Tarragona, Ignasi Cañagueral; i amb l'acompanyament d'altres membres del consistori i autoritats.



Les persones voluntàries i les participants han gaudit juntes de l'aplec geganter i bestiari inclusiu amb la participació de la geganta Frida, el gegant Martí la Colla Gegantera de Premià de Mar, l'Associació de Portants dels Nanos Nous de Tarragona, la Banda de Cornetes Rosa de Reus i, enguany, per primera vegada se sumarà la nova geganta Flora de l'Associació Salut i Ment La Muralla. A més a més, també s'ha gaudit del nou ball de la geganta Frida amb la composició musical que s'ha creat especialment per a ella.Festa per a Tothom és un programa de la Conselleria de Diversitat Funcional i Discapacitat de l'Ajuntament de Tarragona que, conjuntament amb el col·lectiu de persones voluntàries Penya Festa per a Tothom - Llegat 2018 i el patrocini i la coordinació de la companyia Dow, contribueix a la inclusió i a la interacció de la ciutadania amb discapacitat a les festes de la ciutat. Per aquest motiu, a l'estand de Festes es troba el programa transcrit en braille, així com el cartell de les festes en relleu i també la seva versió en lectura fàcil al web.