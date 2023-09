Una vida dedicada a impulsar i fer créixer la festa

Salvador Fà serà nomenat Perpetuador de les Festes aquesta tarda a La Crida

Actualitzada 15/09/2023 a les 11:55

L'artífex de la recuperació dels balls

Moment de consolidar

Que Santa Tecla sigui la gran festa major que és en l'actualitat es deu a la implicació massiva de la ciutadania tarragonina, que viu la festivitat amb intensitat, entrega i participació màxima, sigui com a espectador o com a membre de les entitats. Ara bé, Santa Tecla no seria la que coneixem actualment sense la dedicació especial de persones concretes que han treballat amb cos i ànima a treballar per a fer-la créixer i consolidar-la com una de les grans representacions de cultura popular de Catalunya. Un d'aquests noms propis que ha marcat un abans i un després en l'evolució de les festes és Salvador Fà Vallverdú, el perpetuador de les festes d'enguany.Vinculat a la cultura popular des de ben petit, Fà va viure i ha participat activament en el renaixement de les festes Santa Tecla a partir dels anys 80. Membre de l'Esbart Dansaire de Tarragona i graller, ha estat un dels principals impulsors del Seguici Popular i ha participat en la recuperació de diversos balls. És membre de la Comissió Assessora del Seguici des de la seva creació l'any 1991, speaker habitual de la tanda de lluïment del Seguici el matí de Santa Tecla i l'any passat va ser el comissari del T700. Justament aquest extensíssim currículum és el que li ha valgut ser reconegut com a perpetuador, un nomenament que es farà oficial avui a la tarda durant La Crida.«Ha estat tota una sorpresa. No m'ho esperava, però m'ha fet il·lusió després de tant de temps treballant per la festa», explica Fà, quan se li pregunta sobre com va rebre la notícia. La seva vinculació amb la festa i la cultura popular ve de llarg, es podria dir que la porta a l'ADN. «A casa era senzill que ens impliquéssim en la festa. Crec que m'hauria hagut d'esforçar per no fer-ho. El meu avi patern, de molt jove va estar vinculat a les sardanes i els esbarts. D'això fa 100 anys. Tot plegat va fer que el meu pare també s'hi impliqués i tingués una trajectòria molt llarga», recorda el perpetuador. De fet, el seu pare, Salvador Fà i Llimiana, va ser coreògraf i director de danses de reconeguda trajectòria, i ànima de l'Esbart Dansaire de Tarragona. «Quan tens la família vinculada a les festes tradicionals és molt fàcil que t'hi trobis. És molt maco treballar per la festa i per la ciutat», reflexiona.Les primeres incursions de Salvador Fà a la festa van arribar a principis dels 80. Com a membre de l'Esbart, acompanyaven a la canalla de l'entitat en la seva participació en la festa, concretament a la cercavila i a l'ofici, en un moment en què el Seguici estava molt lluny de ser el que és avui en dia. «L'any 84, hi va haver la baixa a última hora de la persona que havia de fer de Magí de les Timbales, que no va poder venir, i jo vaig substituir-lo. Va ser totalment inesperat, però aquesta va ser la meva primera participació activa i amb un personatge estimat. A partir d'aquí, vaig començar a ser graller i després ja van venir la recuperació dels balls. Ha estat un no parar», relata Fà.Justament, un dels aspectes pels quals destaca Fà i que l'han fet mereixedor de ser nomenat perpetuador és la seva implicació en la recuperació de nombrosos balls del Seguici. Salvador Fà va ser un dels artífexs de la tornada al Seguici del Ball de Gitanes, Ball de Serrallonga, el Ball de Pastorets i Ball dels Set Pecats Capitals. A més, també ha assessorat el procés de recuperació del Ball de Cossis i del Ball de Titans, que es va estrenar l'any passat.Cada procés de recuperació ha tingut les seves peculiaritats i les seves circumstàncies concretes pel que fa al tipus de ball i al context del moment», afirma Fà, unes peculiaritats que són el clar de reflex del renaixement, evolució i consolidació de la festa. «Quan vam recuperar el Ball de Gitanes, l'any 85, els esbarts començaven a veure quina podia ser la contribució a la festa, no només amb els balls infantils, que ja ho estaven fent, sinó amb la recuperació de danses que s'havien perdut», comenta. Uns anys més tard, a partir de la recuperació del Ball de Serrallonga, s'incorporen nous elements en els balls, com els parlaments, la presència de nous instruments musicals, com el flabiol i el sac de gemecs, segons explica Fà. «Després d'aquesta arrencada inicial, tot va ser més fàcil».La seva intensa implicació amb la festa també l'ha dut a ser un dels membres de la Comissió Assessora del Seguici, des de la seva creació el 1991. Fà considera que la Comissió ha ajudat a «perfeccionar la festa i ha evitat duplicitats» entre els elements d'un Seguici tan extens com el tarragoní. Això, juntament amb la capacitat que ha tingut la ciutat i els diversos tècnics de cultura que han passat per l'Ajuntament per construir un relat ordenat de la festa, és el que segons la visió del perpetuador ha permès aconseguir una festa major d'un alt nivell.«Hem passat d'un Seguici que havia de créixer a un Seguici que ha de consolidar-se, mantenir-se i continuar millorant», apunta Fà. «Ens hem de treure el xip que la festa ha de créixer des del Seguici. Hi ha altres àmbits on queda molt camí per recórrer». Amb aquesta idea en ment, Salvador Fà va assumir el comissionat dels actes especials pels 700 anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla. «Estic especialment content dels resultats obtinguts. Vam aconseguir que la gent fos conscient del pes històric de Santa Tecla i de la seva trajectòria», expressa. «A la vegada, volíem fer impacte en la festa cuidant l'espai del Seguici. I propostes com l'espectacle inaugural o el concert de cloenda anaven en aquesta línia. Van ser l'evidència que la festa pot créixer pel costat del nucli dur que és el Seguici», conclou.