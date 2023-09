Un nou vestuari «trencador» i foc festiu a dojo pels 40 anys dels Diables de Tarragona

Avui al vespre presentaran el nou vestuari, que s'ha inspirat en elements diversos presents demà a la Mostra de Folklore Viu

15/09/2023

Festa grossa. Així es pot descriure l'extens programa que ha preparat el Ball de Diables de Tarragona per a la celebració del seu 40è aniversari. Quatre dècades de foc festiu a la ciutat es mereixen una commemoració inoblidable on la pólvora i la gresca han de ser les grans protagonistes. «Viurem una Santa Tecla ben atapeïda d'actes i en tenim unes ganes increïbles», assegura Daniel Montero, el president de l'entitat. El passat dissabte van donar el tret de sortida als actes de celebració amb una jornada festiva al passeig de les Palmeres, amb activitats per la canalla, vermut, tardeig i concert de nit. «Va ser un èxit. El passeig va estar ple de gom a gom tot el dia. Vam estar a l'altura del que s'espera dels Diables i això encara ens fa estar més motivats pel que ve a partir d'avui», explica Montero.Aquest vespre, es viurà un dels moments clau de la celebració dels 40 anys amb la presentació del nou vestuari. Fa dos anys, la colla va decidir en assemblea que enguany es renovarien els vestits. L'encàrrec del nou disseny va recaure en Edu Polo amb qui «vam tenir una connexió molt ràpida», relata el president. El resultat el veurem avui al vespre. «El disseny no deixa la part tradicional, però a la vegada és innovador i trencador. Surt de la imatge típica dels diables i estem segurs que crearà tendència», comenta. Cal destacar que els nous vestits han estat possibles gràcies a la col·laboració de Repsol i també a una campanya de micromecenatge.El següent acte programat arribarà demà. I és que enguany el Ball de Diables és l'encarregat d'organitzar la 39a Mostra de Folklore Viu, que porta per títol Retalls del vestit. I és que la colla ha convidat a elements festius de tota Catalunya en els quals s'ha inspirat Polo a l'hora de crear el nou vestuari. Hi participaran el Ball de Diables de Reus, les Filloxeretes de Sant Sadurní d'Anoia, la Farnaca de Cambrils, el Caramot del Vendrell, el gegant Carrasclet de Reus i els Gegants de la Ciutat de Barcelona. «La gràcia de la Mostra d'enguany és que ha creat expectativa envers el nou vestuari», apunta Daniel Montero. I afegeix: «Quan la gent vegi la cercavila i la tanda de lluïment de demà acabarà d'entendre el que l'Edu Polo explicarà avui i els permetrà connectar amb el nou disseny».Les activitats, però, no s'aturen aquí. I és que enguany no només se celebren 40 anys del Ball de Diables, sinó que també el 25è aniversari del Ball de Diables Infantil, que va ser la guspira per a impulsar la Santa Tecla Petita. Una xifra tan rodona mereix una celebració inoblidable. Per això demà, a dos quarts de 10 de la nit, la plaça de les Cols viurà un moment inèdit amb la primera carretillada infantil no només de la història de la canalla del ball de diables tarragoní, sinó la primera carretillada infantil de tot el Camp de Tarragona. «Si volem que el Ball de Diables Infantil sigui un reflex dels grans, havíem de tirar endavant una carretillada a les Cols, igual com ho fem nosaltres cada 5 anys», afirma Montero. «Ho vam consultar amb els petits i ràpidament van dir que sí. Estan molt motivats». Quan se li pregunta sobre la continuïtat en el temps de la carretillada infantil, el president diu: «Esperem que d'aquí a cinc anys, quan en facin 30, es repeteixi».La celebració del 40è aniversari tindrà dues cites més. Diumenge, al carrer Cós del Bou, es farà la sortida commemorativa, que només es realitza cada cinc anys, on es podran veure tots els vestits de les diferents èpoques del Ball de Diables. Hi participaran un centenar de diables: persones vinculades a l'entitat durant aquests 40 anys de trajectòria. Dimecres 20, després del retaule, les Cols acollirà la carretillada especial, que es fa únicament cada cinc anys. En acabar, es dispararan 40 salves que serviran de cloenda dels actes.L'extens programa d'actes del 40è aniversari és un exemple més del tarannà innovador i emprenedor del Ball de Diables de Tarragona. «Som una entitat superviva. Sempre hem volgut innovar i això es pot veure amb les activitats que hem impulsat en aquests 40 anys, des de la recuperació del foc festiu a la ciutat, el Ball de Diables Infantil, la Baixada de l'Àliga, la samarreta de les festes, la Baixadera, el correfoc... Tot és gràcies a la gent de l'entitat que ho ha impulsat», reflexiona amb orgull Daniel Montero.L'objectiu ara és mantenir-se. «Volem que aquestes ganes d'innovar i de fer coses noves no es frenin», constata. I les perspectives són més que bones. I és que enguany un grup important de joves que havia estat membre del Ball de Diables Infantil s'ha sumat als adults: «Hem tingut una entrada bastant gran que demostra que la pedrera dona resultats». Per molts anys més de foc, pólvora i festa!Avui, a les 21.15 h, a la porta principal de l'Hospital Santa TeclaDemà, de 18 a 20 h, pel centre de la ciutatDemà a les 21.30 h, a la plaça de les ColsDiumenge 17,a les 22.30 h, al Cós del BouDimecres 20, a les 23.30 h, a la plaça de les Cols