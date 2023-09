Torreforta acollirà la primera edició de 'Santa Tecla a Ponent'

Se celebrarà a la plaça Pilar Pradells del 15 al 17 de setembre

Actualitzada 15/09/2023 a les 09:32

La plaça Pilar Pradells de Tarragona, davant del Centre Cívic de Torreforta, serà l'epicentre de la primera edició de la gran festa solidària Santa Tecla a Ponent'23, que tindrà lloc del 15 al 17 de setembre. Durant tot el cap de setmana, es programaran activitats per a tots els públics: gastronomia, música, concursos, jocs... Tots els beneficis es repartiran entre tres entitats socials dels barris de Ponent: l'Associació de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, l'Associació Todos En Azul i la Fundación Niemann Pick. El col·lectiu Candela Pulseras Solidarias també hi serà present amb una paradeta.A més de l'objectiu solidari, els impulsors també volen demostrar que hi ha alguns actes de Santa Tecla, que són compatibles amb els actes tradicionals i amb el protocol de la Festa Major, que sí que es poden descentralitzar i portar als barris.