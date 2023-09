The Tyets i La Fúmiga, plats forts dels concerts al Parc Francolí

El nou espai festiu serà l'escenari de propostes destacades com els macroconcerts, l'Empalmada o una nit de música emergent el dia 23

Actualitzada 15/09/2023 a les 14:53

L'Empalmada amb RAC105

Gran nit de la música emergent

El Parc Francolí s'estrena com a nou escenari de les festes de Santa Tecla i ho fa amb algunes de les bandes més destacades del panorama musical català. Demà i diumenge, el parc serà l'escenari dels dos macroconcerts familiars gratuïts que s'han programat enguany. La Fúmiga, demà, i The Tyets, diumenge, faran moure els tarragonins. Però no arribaran sols. Els valencians La Fúmiga compartiran escenari amb la banda La Cosina, que presentant el seu directe festiu, alegre i compromès, ple de ritmes d'arrel i moderns, amb lletres desenfadades, escrites pels cambrilencs Clara Colom i Àngel Panicello.Diumenge a la tarda, The Tyets, el grup de Mataró que ha protagonitzat l'estiu amb temes com CotixCoti, Bailoteo o La Platja amb els Stay Homas, i que ha demostrat que el trap i el reggaeton no estan renyits amb la sardana, aterrarà a Tarragona per a presentar el seu disc Epic Solete. I ho farà juntament amb la banda barcelonina Arc de Triomf. Aquesta formació portarà històries quotidianes amb dosis de realitat a ritme de pop, rock i ska, amb un directe contundent.La proposta musical més jove per a celebrar la revetlla de la patrona, coneguda per a tothom com l'Empalmada, enguany es trasllada al Parc Francolí. En els darrers anys, aquesta proposta s'havia dut a terme al Camp de Mart, però amb la idea d'oferir un indret amb més espai i comoditat, s'ha decidit traslladar-la a aquest nou espai festiu. Els encarregats de portar el ritme i la gresca a l'Empalmada seran els djs i locutors de RAC105, que transformaran la música d'antena en un espectacle potent amb els hits més actuals a la Gira105.A tot això, cal sumar-hi que el Parc Francolí acollirà una de les novetats de la Santa Tecla musical: la Gran Nit de la Música Emergent. Una nit eclèctica, amb una barreja de propostes adreçades als més joves i que presentarà els directes dels tres semifinalistes del concurs Sona9, Roserona, Foss i Eloi Duran. A Parc Francolí també arribaran aquella nit la proposta de les Ecléctica, una banda liderada per les tarragonines Isabel i Silvia Penalba i la DJ Trapella, habitual en tots els festivals del territori català, que oferirà segur una de les seves sessions dinàmiques, sorprenents, transversals i populars.