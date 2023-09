Tarragona vol millorar la pacificació del trànsit en un centenar de punts de la ciutat

L'Ajuntament aprova un modificatiu de crèdit que també preveu destinar 15.000 euros a les víctimes del Marroc

Actualitzada 15/09/2023 a les 15:44

Finalitza el termini per al contracte de la brossa

L'Ajuntament de Tarragona vol millorar la pacificació del trànsit i preveu actuar en un centenar de punts de la ciutat. Per fer-ho, el consistori ha aprovat, aquest divendres en sessió plenària, una nova modificació del pressupost municipal per aconseguir 100.000 euros i poder presentar-se a una subvenció centrada en actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Segons la regidora de Mobilitat, Sonia Orts, l'Ajuntament podria aconseguir fins a 300.000 euros més per poder millorar la mobilitat i la seguretat viària del municipi. Durant el plenari municipal, també s'ha aprovat destinar 15.000 euros a la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar les víctimes del terratrèmol del Marroc.Pel que fa a la pacificació del trànsit, Orts ha detallat que l'objectiu és destinar el 40% del finançament aconseguit a«canviar tots els reductors que estan en mal estat» i l'altre 60% a elaborar un nou estudi per conèixer els punts més insegurs de la ciutat i poder aplicar-hi nous elements com són els coixins berlinesos i les esquenes d'ase.A banda dels 100.000 euros destinats a la subvenció, el 74è modificatiu de crèdit també ha inclòs altres partides que es destinaran a diferents despeses municipals com són el mobiliari i els sous dels treballadors, entre altres. Tot plegat, per un valor de 257.840 euros. Un canvi pressupostari on també s'inclouen els 15.000 euros que es destinaran a la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar les víctimes del terratrèmol del Marroc.En la mateixa línia solidària, l'Ajuntament ha aprovat una moció presentada pels grups municipals d'En Comú Podem, ERC i el PSC per adherir-se un any més al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que també ha estat elaborada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Un punt en l'ordre del dia on només VOX ha votat en contra. De fet, el partit de l'extrema dreta també s'ha oposat a la moció presentada pels comuns per tal de donar suport a les jugadores de la selecció espanyola de futbol, després del petó de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.La brutícia ha tornat a ser una altra de les protagonistes del plenari, després que ERC hagi presentat una moció per intensificar la lluita contra els abocaments il·legals a la ciutat. Els republicans han demanat una major vigilància a les zones més conflictives, millorar la il·luminació i agilitzar la licitació del nou contracte de la brossa del govern republicà.En aquest sentit, l'alcalde Rubén Viñuales ha recordat que el pròxim dilluns finalitza el termini perquè les empreses interessades es presentin a la licitació del nou contracte de la neteja. Viñuales confia que es desencalli, finalment, i pugui engegar-se un nou contracte després de 22 anys.