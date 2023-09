Tarragona engega la Festa Major de Santa Tecla

Ho ha fet amb el perpetuador Salvador Fà, els Teclers i Tecleres d'honor i l'alcalde amb el 'Visca Santa Tecla!'

Actualitzada 15/09/2023 a les 20:48

Aquesta tarda s'ha celebrat La Crida de Santa Tecla 2023, donant l'homenatge i importància que es mereixen al Perpetuador d'enguany, Salvador Fà i als Teclers i Tecleres d'Honor, que son els autèntics protagonistes i alhora testimonis any rere any de l'evolució de la festa major tarragonina. En la presentació, la consellera de Festes, Sandra Ramos, ha destacat el guardó a Salvador Fà com «un reconeixement merescudíssim», perquè «ets i has estat clau en els darrers 40 anys per la cultura popular i tradicional de la nostra ciutat», però destacant a més «el teu tarannà amable, constructiu, generós, positiu i perseverant», segons ha destacat Ramos i tancant amb un emotiu «ets el Perpetuador d'enguany perquè està clar que el teu cor batega a ritme de Tarragona».Salvador Fà ha evidenciat la seva expertesa en el darrer any com a comissari dels actes commemoratius dels 700 anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla; però sempre ha estat vinculat a la cultura popular per tradició familiar, ja que el seu pare, Salvador Fà i Llimiana, va ser un coreògraf i director de danses de reconeguda trajectòria, i ànima de l'Esbart Dansaire de Tarragona, a la qual el Salvador pertany des de la seva fundació, l'any 1982. Fà ha sigut un dels principals impulsors del Seguici Popular i ha participat activament en la recuperació del Ball de Gitanes, el Ball de Serrallonga, el Ball de Pastorets i el Ball dels Set Pecats Capitals, i també ha assessorat el Ball de Cossis i el Ball de Titans. Graller en actiu durant els primers anys de la democràcia, és membre de la Comissió Assessora del Seguici Popular des de la seva creació, l'any 1991, i locutor habitual durant la tanda de lluïment del Seguici el matí de Santa Tecla a la plaça de la Font.D'entre els Tecleres i els Teclers d'Honor d'avui, s'han sumat més de 40 tarragonins i tarragonines que celebren, en alguns casos, 25 i 30 anys com a membres actius de les seves entitats, sent així del Ball de Diables, de l'Àliga, Ball de Dames i Vells, Mulassa, Lleó i quatre colles castelleres, entre d'altres.Així mateix, destacar enguany l'atorgament de Teclers d'Honor que no son pròpiament actius en una entitat, però sí que son dues persones que gràcies a la seva implicació personal, més enllà de la feina, s'han desviscut per fer més gran la festa tarragonina. D'una banda s'atorga el distintiu de Tecler D'Honor a Josep Pitu Boronat Piqué, per la seva contribució a la inclusió i interacció de la ciutadania amb discapacitat a la Festa Major des del programa Festa per a Tothom i d'altra banda, a Josep Bertran Gimferrer, per la seva implicació en la festa i pel seu suport incondicional a les entitats del Seguici Popular.L'alcalde ha felicitat a tots els homenatjats i en especial a Salvador Fà. A continuació ha desitjat a tots els tarragonins i tarragonines una gran festa «que aquests deu dies ens contagiem tots de la rauxa, la festa i la música» i ha afegit «gaudim de la nostra cultura i de cada element del Seguici, gaudim-los i cuidem-los entre tots, perquè ens fan únics i configuren la millor festa major de totes». Viñuales ha donat finalment el Visca Santa Tecla!Seguidament l'Esbart Santa Tecla ha fet el Ball d'Homenatge al Perpetuador i a les Tecleres i els Teclers d'Honor, que des de l'any 2016 ofereixen als homenatjats en forma de dansa. I finalment, l'alcalde, el Perpetuador i la consellera de Festes, han encès la metxa des del balcó, per fer esclatar els Onze Morters de Santa Tecla i la primera tronada de la Pirotècnia Martí.